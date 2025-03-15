قمة افتراضية لتعزيز السلام في أوكرانيا في لندن

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ينظم البريطاني، كير ستارمر، اليوم قمة افتراضية في لندن بمشاركة نحو 25 قائدًا عالميًا، لمناقشة سبل الحفاظ على في أوكرانيا في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع ، التي اعتبرها ستارمر "غير جادة بشأن السلام".ووفقا لبيان صادر عن داونينغ ستريت، ستشارك دول أوروبية عدة إلى جانب أوكرانيا، وحلف الناتو، والمفوضية الأوروبية، وكندا، وأستراليا في الاجتماع، الذي يهدف إلى تحديد الخطوط العريضة لتحالف دولي "لدعم سلام عادل ودائم" في أوكرانيا.ضغط أميركي وموقف متردد من موسكوتأتي في ظل دعوات أميركية متزايدة لهدنة، حيث مارست ضغوطا على الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وافق الثلاثاء الماضي على وقف مؤقت للأعمال العدائية لمدة 30 يوما، بشرط أن تلتزم بذلك أيضا.لكن الروسي فلاديمير بوتين أبدى تحفظات بشأن الهدنة، مشيرا إلى وجود "قضايا مهمة" يجب حلها قبل وقف إطلاق النار.وفي هذا السياق، قال ستارمر في بيان مساء أمس الجمعة: "تجاهل الكرملين التام لمقترح ترامب بشأن وقف إطلاق النار يثبت أن بوتين غير جاد بشأن السلام".ويقود ستارمر، إلى جانب الفرنسي إيمانويل ماكرون، جهودًا لتشكيل تحالف من الدول الداعمة لأوكرانيا، خاصة بعد بدء ترامب مفاوضات مباشرة مع موسكو في شباط الماضي.ويهدف اجتماع ، وفقًا لداونينغ ستريت، إلى "تعميق فهم كيفية مساهمة الدول في هذا التحالف، قبل جلسة تخطيط عسكري مرتقبة الأسبوع المقبل".ومن المتوقع أن تتنوع مساهمات الدول بين إرسال قوات – وهو التزام أبدت باريس ولندن استعدادها له – وتقديم دعم لوجستي إضافي.(سكاي نيوز)