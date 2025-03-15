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عربي-دولي

أوروبا قلقة من اختراق سوريا.. عبر تنوعها الطائفي

Lebanon 24
15-03-2025 | 03:46
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في حين يرتقب أن تجتمع الدول الأوروبية في بروكسيل يوم الاثنين المقبل من أجل بحث الملف السوري، طفت إلى السطح بعض المخاوف الأوروبية.
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فقد أعرب دبلوماسي غربي عن قلق الاتحاد الأوروبي من أطراف خارجية قد تحاول اختراق المشهد السوري من خلال ورقة التنوع الطائفي.
كما رأى في تصريحات للعربية اليوم السبت أن هذه النقطة تشكل تحدياً كبيرة للإدارة السورية الجديدة.

وكلاء وأطراف خارجية
كذلك حذر من أن تستخدم بعض الأطراف الخارجية والوكلاء ورقة التنوع الطائفي.

أتى هذا التنبيه فيما يتوقع أن يعقد الاثنين المقبل مؤتمر لدعم الانتقال السياسي في سوريا، حيث سيمثل السلطات السورية وزير الخارجية أسعد الشيباني.
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