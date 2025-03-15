أوروبا قلقة من اختراق سوريا.. عبر تنوعها الطائفي

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فقد أعرب غربي عن قلق من أطراف خارجية قد تحاول اختراق المشهد السوري من خلال ورقة التنوع الطائفي. يرتقب أن تجتمع الأوروبية في بروكسيل يوم الاثنين المقبل من أجل بحث الملف السوري، طفت إلى السطح بعض الأوروبية.فقد أعرب غربي عن قلق من أطراف خارجية قد تحاول اختراق المشهد السوري من خلال ورقة التنوع الطائفي.

كما رأى في تصريحات للعربية اليوم أن هذه النقطة تشكل تحدياً للإدارة الجديدة.



وكلاء وأطراف خارجية

كذلك حذر من أن تستخدم بعض الخارجية والوكلاء ورقة التنوع الطائفي.



أتى هذا التنبيه فيما يتوقع أن يعقد الاثنين المقبل مؤتمر لدعم الانتقال السياسي في ، حيث سيمثل السلطات أسعد الشيباني.