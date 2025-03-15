سيكون نقلة نوعية في تقنيات الرصد الفضائي.. الإمارات تطلق القمر الرادراي "اتحاد سات" (فيديو)

من قاعدة كاليفورنيا، انطلق اليوم بنجاح أول قمر اصطناعي راداري "اتحاد سات" تم تطويره بواسطة فريق محمد بن راشد للفضاء في دولة الإمارات.



وقد تم إطلاق القمر من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأميركية، على متن "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، ليكون بمثابة نقلة نوعية في تقنيات الرصد الفضائي.



ويتميز "اتحاد سات" بتكنولوجيا متطورة لرصد الأرض بدقة عالية في مختلف الظروف الجوية والبيئية المتنوعة، وفي كافة أوقات اليوم ليلا ونهارا.



وقد تم تطوير "اتحاد سات" ضمن استراتيجية مع شركة "ساتريك إنشيتيف" الكورية ، حيث قاد فريق محمد بن راشد للفضاء عملية تحديد الخصائص التقنية للقمر الاصطناعي، قبل الانتقال إلى مرحلة التصميم الأولي والاختبار التقني لضمان الامتثال لأعلى المعايير العالمية.



وفي المراحل المتقدمة من المشروع، مهندسو المركز عمليات التصميم النهائي والتصنيع بالشراكة مع خبراء من "ساتريك إنشيتيف"، ما يعكس التزام المركز بتعزيز القدرات الوطنية في قطاع الفضاء عبر نقل المعرفة وتوطين التقنيات المتقدمة.

Liftoff! The Falcon 9 rocket, carrying the SAR satellite Etihad-SAT, has launched.#EtihadSAT pic.twitter.com/OHmVop0NsI — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) March 15, 2025 Advertisement

مميزات "اتحاد سات"



ويتميز "اتحاد سات" بتكنولوجيا متطورة تتيح له رصد الأرض بدقة عالية، مما يعزز القدرة في مراقبة البيئة والأوضاع الجوية في مختلف الظروف.



ويوفر 3 أنماط للتصوير وهي تصوير دقيق لمناطق صغيرة، وتغطية واسعة للمساحات الكبيرة، ورصد ممتد لمناطق أطول.



وتجعل كل هذه التقنيات من " سات" أداة حيوية لخدمة قطاعات متعددة، بدءا من اكتشاف تسربات النفط، مرورا بـإدارة الكوارث الطبيعية، وتتبع حركة الملاحة البحرية، ودعم الزراعة الذكية، والمراقبة البيئية الدقيقة. كما سيتم معالجة البيانات التي سيوفرها "اتحاد سات" بتقنيات مزودة بالذكاء الاصطناعي.



وسيتم تشغيل القمر الاصطناعي وإدارته، من قبل التحكم بالمهمات في محمد بن راشد للفضاء، حيث ستعمل الفرق المختصة على إدارة العمليات وتحليل البيانات المرسلة من القمر الاصطناعي إلى الأرض.(سكاي نيوز)