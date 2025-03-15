بعد الاتفاق مع قسد... أميركا قربت فصائل مسلحة أخرى من دمشق

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فقد أفاد ضباط أميركيون بأن الجيش لعب دورًا دبلوماسيًا هامًا، خلف الكواليس، وساعد في التوسط بين الفصائل الكردية والحكومة الجديدة. فيما لا تزال كواليس الذي وقع بين قوات الديمقراطية (قسد) التي تسيطر على مناطق واسعة في شمال شرق والإدارة السياسية في دمشق يوم الاثنين الماضي غامضة، تكشفت معلومات جديدة حول الدور الذي لعبته القوات الأميركية.فقد أفاد ضباط أميركيون بأن الجيش لعب دورًا دبلوماسيًا هامًا، خلف الكواليس، وساعد في التوسط بين الفصائل الكردية والحكومة الجديدة.

كما أضافوا أن القوات الأميركية المنتشرة في لمكافحة عودة تنظيم "داعش"، توسطت في محادثاتٍ جمعت بين والمقاتلين الأكراد تدعمهم ، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".



كذلك، شجع الضباط الأميركيون جماعةً أخرى يعملون معها في جنوب شرق ، بالقرب من قاعدة التنف العسكرية، وهي الجيش السوري الحر، على إبرام هدنة مع دمشق.

الضباط إن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في البلاد ومنع العودة إلى الحرب الأهلية التي قد تعقّد الجهود المبذولة لكبح جماح داعش، الذي ينشط بشكل كبير في الصحراوية قليلة السكان. كما تهدف إلى منح واشنطن مقعدًا على الطاولة بينما تُشكّل مستقبلها.

إلى ذلك، كشف مسؤولون عسكريون أميركيون أن احتمال انسحاب القوات الأميركية من ساعد في الضغط على قسد من أجل إبرام . أحدهم: "أعتقد أن التهديد بمغادرتنا جعل الأمر أكثر إلحاحًا".



فيما كشف مسؤول عسكري أميركي كبير: "أن جولات عديدة من المحادثات عقدت، وقد لعب الجيش الأميركي دور الوسيط لمساعدة قسد في إجراء هذه المناقشات".



كما أضاف قائلا: "تبادلنا الآراء حتى توصلنا أخيرًا إلى توافق يرضي الجميع.. "

وفي النهاية، تم التوصل إلى فجأة ونقل التحالف بقيادة قائد قسد مظلوم عبدي على متن طائرة هليكوبتر إلى مطار قرب دمشق، حيث وقّع الوثيقة مع الرئيس السوري أحمد الشرع.



يشار إلى أن الذي وقع مساء الاثنين الماضي بين الشرع، وعبدي، أنهى مواجهة استمرت ثلاثة أشهر بين الجانبين، فيما مهد الطريق لسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي كانت تحت إدارة الفصائل الكردية.