فانس يعترف: ماسك ارتكب "أخطاء" في عملية تسريح الموظفين الفيدراليين

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اعتبر نائب الأميركي جي دي فانس، أن إيلون ماسك ارتكب "أخطاء" في تنفيذ عمليات تسريح الموظفين الفيدراليين، مشيرا إلى أنه يتفهم "التقدم التدريجي" في معالجة القضايا الاقتصادية.وأضاف فانس في مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أن هناك "الكثير من الأشخاص الجيدين" يعملون في ، داعيا إلى الحفاظ على من يعمل بشكل جيد.فانس: "إيلون نفسه اعترف أنه في بعض الأحيان يرتكب أخطاء، ثم يقوم بتصحيحها. وأنا أقبل هذا النوع من الأخطاء." كما أشار إلى أن تصحيح الأخطاء يتم بسرعة، مبرزا أن هناك من الموظفين الحكوميين يؤدون عملهم بجدية، مع ضرورة على البيروقراطية والقصور في الأداء.واعتبرت الشبكة الأميركة أن تصريحات فانس تمثل تباينا مع النهج الحاد الذي اتبعه ماسك أثناء قيادته لمبادرة ترامب لخفض الإنفاق الفيدرالي وإعادة توجيه البيروقراطية الفيدرالية.وكانت عمليات تسريح آلاف الموظفين الحكوميين هي محور عمل ماسك خلال الأسابيع السبعة من إدارة ترامب الثانية، مما أسفر عن رفع دعاوى قضائية ومعارضة من القضاة.وقد وصف ماسك الموظفين الفيدراليين عموما بأنهم "محتالون" لا يمكن الوثوق بهم للقيام بعملهم.فانس ردا على تعليقات ماسك: "أعتقد أن بعض الناس بوضوح يتقاضون شيكا ولا يقومون بالعمل. الآن، كم عدد هؤلاء الأشخاص؟ لا أعرف، في قوة عمل فدرالية يبلغ عددها 3 ملايين شخص، سواء كانوا بضع آلاف أو أكثر من ذلك".(سكاي نيوز)