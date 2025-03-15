بعد عودة فريق التفاوض من الدوحة.. مشاورات مكثفة لنتنياهو

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يعقد ، بنيامين نتانياهو، مساء ، مشاورات لتلقي تقرير مفصل من فريق التفاوض الذي عاد من الدوحة، والبت في الخطوات المقبلة لإطلاق سراح الرهائن.ورد مكتب نتانياهو على إعلان باستعدادها إطلاق سراح رهينة إسرائيلية تحمل الجنسية الأميركية إضافة إلى أربعة جثامين ضمن .مكتب نتانياهو، إن قبلت بمقترح ويتكوف، لكن تصر على رفضها وتستمر في ممارسة الحرب النفسية.فيما طالبت عائلات الرهائن بالتوصل بشكل فوري لاتفاق شامل لاستعادة الرهائن المحتجزين في غزة وعددهم تسعة وخمسون.وتعرض الأمنية، مساء ، على عدة تتعلق بعمليات عسكرية أكثر هجومية في غزة، لكنها لا تصل إلى حد القتال الفعلي، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.وتأتي هذه الخطوة بعد نحو أسبوعين من انتهاء المرحلة من ، واستمرار وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن، على الرغم من تصريحات سابقة لنتانياهو والمقربين منه بأنهم لن يسمحوا بذلك.وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن حركة وافقت على اقتراح المبعوث الأميركي، آدم بولر، لكن هذا لم يتم مناقشته في جولة المحادثات في الدوحة.وأشارت إلى أنه في الوقت نفسه، كانت رسالة التهديد التي وجهها المبعوث، ستيف ويتكوف، إلى تهدف إلى الضغط عليها للموافقة على الاقتراح الذي نوقش في الدوحة في الأيام الأخيرة.وتضمن الاقتراح إطلاق سراح خمسة رهائن أحياء، وتسليم عدد آخر من الجثامين، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة خمسين يوما، وعودة إدخال المساعدات الإنسانية، والتزام بالمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من .