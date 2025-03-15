مفاوضات السلام مستمرة في القاهرة.. وفد من حماس يصل قريبا على وقع تفاؤل كبير

كتب موقع "العربية": بينما لا يزال الغموض يلف مصير الهدنة في غزة، وصل وفد من حماس إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات.

Advertisement

وترأس وفد الحركة القيادي خليل الحية للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات ملف المفاوضات، واتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما أعلنت حماس في بيان مقتضب.



تطور مهم

فيما أبدى المصري بدر العاطي، تفاؤله حيال مصير القطاع لاسيما بعد المواقف الأميركية الأخيرة وتراجع الأميركي دونالد عن خطته السابقة بشأن تهجير القطاع.



كما رأى العاطي أن الموقف الأميركي من غزة "يتطور بشكل إيجابي"، معتبراً أن تصريحات "تطور شديد الأهمية في هذا التوقيت"، وفق ما أفادت صحيفة .



أتى ذلك، بعد أكدت حماس أنها أبدت مرونة خلال المفاوضات التي عقدت خلال الماضية في الدوحة مع عبر الوسطاء المصريين والقطريين والأميركيين. وشددت على أنها تجاوبت مع بعض مقترحات المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، إلا أنها أكدت في الوقت عينه صرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاقالنرا الذي بدأ سريانه في 19 كانون الاول الماضي، وانتهت المرحلة الأول منه في الأول من مارس الحالي، دون الانتقال إلى مقترحات أخرى.



مقترح ويتكوف

في حين قدّم ويتكوف اقتراحا يوم الأربعاء الماضي من أجل تمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار إلى ما بعد رمضان، وإطلاق سراح مزيد من الأسرى الأحياء.



بينما أكد البيت الأبيض أن الحركة الفلسطينية "أُبلغت من خلال القطريين والمصريين ضرورة تنفيذ هذه الخطة قريباً، وإطلاق سراح المواطن الأميركي - الإسرائيلي عيدان ألكسندر فوراً"، علما أن حماس كانت أعلنت أمس الجمعة استعدادها لاطلاق سراحه.

كما اتهم حماس برفع مطالب "غير عملية بتاتاً"، والمماطلة في التوصل إلى لإطلاق سراح ألكسندر مقابل تمديد وقف النار في غزة.



أما فرأت بطبيعة الحال أن موقف حماس متعنت ولم يتزحزح قيد أنملة، في غشارة إلى رفضها تمديد المرحلة الأولى، وتمسكها بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق .



يشار غلى أن العديد من الأصوات المتشددة والمتطرفة في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تضغط على الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل العودة إلى الحرب وعدم الانتقال غلأى المرحلة الثانية.