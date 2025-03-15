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عربي-دولي

اللحظات الأخيرة.. ابنة الأم السورية المكلومة تكشف تفاصيل جديدة عن "يوم المأساة"

Lebanon 24
15-03-2025 | 05:50
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تحدثت ميادة ريحان، ابنة السيدة السورية زرقة سباهية، عن المأساة التي عصفت بأسرتها، حيث فقدت والدتها اثنين من إخوتها وزوج أختها في أحداث مأساوية وصفتها بغير الإنسانية.
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وقالت ميادة التي تحدثت من مدينة مرسيليا الفرنسية، في لقاء خاص مع "سكاي نيوز عربية" إن والدتها كانت بالقرب من جثث أبنائها وحفيدها، مضيفةً أن هذه الفاجعة ليست مجرد مأساة شخصية، بل هي مصيبة لكل السوريين، مشددةً على أن والدتها ليست وحدها، بل هناك أكثر من 1500 أم سورية فقدن أبناءهن.

وأشارت إلى أن فصائل مسلحة عطشى للدم اقتحمت منزل العائلة، وقامت بقتل إخوتها رغم عدم امتلاكهم لأي سلاح أو صفة عسكرية، مؤكدةً أن القتلة برروا جريمتهم بالهوية الدينية، متهمين الضحايا بأنهم من طائفة معينة.

تفاصيل اللحظات الأخيرة للمجزرة
وكشفت ميادة تفاصيل اللحظات الدامية، حيث لاحقت والدتها المسلحين بعد أن اقتادوا أبناءها، لكنهم أطلقوا النار على قدميها لمنعها من اللحاق بهم، كما قتلت زوجة أخيها أثناء محاولتها الدفاع عن أسرتها.

وأضافت: "نحن أناس مسامحون، لا نريد الانتقام، بل نطلب العدالة فقط". ووجّهت ريحان رسالة مباشرة إلى الرئيس السوري، مطالبةً بإصدار أوامر بانسحاب الفصائل المسلحة فورًا من الساحل السوري، و    تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن المجازر التي وقعت، وإرسال مراقبين دوليين إلى الأراضي السورية لمنع استمرار عمليات القتل والتطهير العرقي.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن السوريين يريدون العيش بكرامة وأمان، مطالبةً بوقف العمليات العسكرية فورًا للحفاظ على ما تبقى من النسيج الاجتماعي في البلاد.(سكاي نيوز)
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