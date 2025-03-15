اللحظات الأخيرة.. ابنة الأم السورية المكلومة تكشف تفاصيل جديدة عن "يوم المأساة"

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تحدثت ميادة ريحان، السيدة زرقة سباهية، عن المأساة التي عصفت بأسرتها، حيث فقدت والدتها اثنين من إخوتها وزوج أختها في أحداث مأساوية وصفتها بغير .وقالت ميادة التي تحدثت من مرسيليا ، في خاص مع "سكاي عربية" إن والدتها كانت بالقرب من جثث أبنائها وحفيدها، مضيفةً أن هذه الفاجعة ليست مجرد مأساة شخصية، بل هي مصيبة لكل السوريين، مشددةً على أن والدتها ليست وحدها، بل هناك أكثر من 1500 أم فقدن أبناءهن.وأشارت إلى أن فصائل مسلحة عطشى للدم اقتحمت منزل العائلة، وقامت بقتل إخوتها رغم عدم امتلاكهم لأي سلاح أو صفة عسكرية، مؤكدةً أن برروا جريمتهم بالهوية ، متهمين بأنهم من طائفة معينة.تفاصيل اللحظات الأخيرة للمجزرةوكشفت ميادة تفاصيل اللحظات الدامية، حيث لاحقت والدتها المسلحين بعد أن اقتادوا أبناءها، لكنهم أطلقوا النار على قدميها لمنعها من اللحاق بهم، كما قتلت زوجة أخيها أثناء محاولتها الدفاع عن أسرتها.وأضافت: "نحن أناس مسامحون، لا نريد الانتقام، بل نطلب العدالة فقط". ووجّهت ريحان رسالة مباشرة إلى الرئيس السوري، مطالبةً بإصدار أوامر بانسحاب الفصائل المسلحة فورًا من الساحل السوري، و تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للكشف عن المجازر التي وقعت، وإرسال مراقبين دوليين إلى الأراضي لمنع استمرار عمليات القتل والتطهير العرقي.واختتمت حديثها بالتأكيد على أن السوريين يريدون العيش بكرامة وأمان، مطالبةً بوقف العمليات العسكرية فورًا للحفاظ على ما تبقى من النسيج الاجتماعي في البلاد.(سكاي نيوز)