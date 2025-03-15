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أعلن روديون ميروشنيك الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف إسقاط الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية فوق لوغانسك التي انضمت إلى ، كانت تحمل قذيفة كيميائية سامة.وكتب ميروشنيك عبر "تلغرام": "أكدت قوات الدفاع الكيميائي الروسية أن القذيفة التي كانت تحملها المسيرة كيميائية وتحتوي على الكلور"، وأضاف أن المسيرة مصنوعة في .وصرح ميروشنيك في وقت سابق بأن هجوم المسيرات الأوكرانية على في 11 أذار الجاري كان نتيجة يأس كييف ولندن من تجدد الحوار بين والولايات المتحدة. (روسيا اليوم)