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عربي-دولي
الدفاعات الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية في لوغانسك حملت قذيفة كيميائية
Lebanon 24
15-03-2025
|
06:10
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أعلن روديون ميروشنيك
سفير
الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف إسقاط الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية فوق
جمهورية
لوغانسك التي انضمت إلى
روسيا
، كانت تحمل قذيفة كيميائية سامة.
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وكتب ميروشنيك عبر "تلغرام": "أكدت قوات الدفاع الكيميائي الروسية أن القذيفة التي كانت تحملها المسيرة كيميائية وتحتوي على الكلور"، وأضاف أن المسيرة مصنوعة في
ألمانيا
.
وصرح ميروشنيك في وقت سابق بأن هجوم المسيرات الأوكرانية على
موسكو
في 11 أذار الجاري كان نتيجة يأس كييف ولندن من تجدد الحوار بين
روسيا
والولايات المتحدة. (روسيا اليوم)
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