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الدفاعات الروسية تسقط مسيّرة أوكرانية في لوغانسك حملت قذيفة كيميائية

Lebanon 24
15-03-2025 | 06:10
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أعلن روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف إسقاط الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية فوق جمهورية لوغانسك التي انضمت إلى روسيا، كانت تحمل قذيفة كيميائية سامة.
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وكتب ميروشنيك عبر "تلغرام": "أكدت قوات الدفاع الكيميائي الروسية أن القذيفة التي كانت تحملها المسيرة كيميائية وتحتوي على الكلور"، وأضاف أن المسيرة مصنوعة في ألمانيا.

وصرح ميروشنيك في وقت سابق بأن هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو في 11 أذار الجاري كان نتيجة يأس كييف ولندن من تجدد الحوار بين روسيا والولايات المتحدة. (روسيا اليوم)

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