"عاجلا أم آجلا".. ستارمر: بوتين سيحضر مفاوضات أوكرانيا

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يجمع رئيس البريطاني كير ستارمر، اليوم، قادة دول داعمة لأوكرانيا في اجتماع افتراضي يسعى لإرساء أسس لحماية أي محتمل لوقف إطلاق النار في كييف.ستارمر في كلمته "علينا مواصلة الضغط والتوصل لسلام دائم في أوكرانيا"، مضيفاً "بوتين سيحضر الى طاولة المفاوضات بشأن "عاجلا أم آجلا"، مشيرا إلى أن الروسي يحاول تأخير السلام".كما قال رئيس وزراء أنه "يمكن للأوكرانيين الآن علينا أكثر من أي وقت مضى"، مشدداً أن أمن من أمن .وتابع أن أظهرت رغبتها في ، مضيفاً "علينا الاستعداد لحماية أي للسلام في أوكرانيا".كذلك قال أن على مواصلة الضغط الاقتصادي على ، مبيناً أن تدفق المساعدات العسكرية إلى يجب أن لا يتوقف.