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عربي-دولي

"عاجلا أم آجلا".. ستارمر: بوتين سيحضر مفاوضات أوكرانيا

Lebanon 24
15-03-2025 | 06:37
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يجمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم، السبت قادة دول داعمة لأوكرانيا في اجتماع افتراضي يسعى لإرساء أسس تحالف لحماية أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في كييف.
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وقال ستارمر في كلمته "علينا مواصلة الضغط والتوصل لسلام دائم في أوكرانيا"، مضيفاً "بوتين سيحضر الى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا "عاجلا أم آجلا"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي يحاول تأخير السلام".

كما قال رئيس وزراء بريطانيا أنه "يمكن للأوكرانيين الآن الاعتماد علينا أكثر من أي وقت مضى"، مشدداً أن أمن بريطانيا من أمن أوكرانيا.

وتابع أن أوكرانيا أظهرت رغبتها في السلام، مضيفاً "علينا الاستعداد لحماية أي اتفاق للسلام في أوكرانيا".

كذلك قال أن على الحلفاء مواصلة الضغط الاقتصادي على روسيا، مبيناً أن تدفق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا يجب أن لا يتوقف.
 
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