الجيش الصومالي يحبط هجوما إرهابيا وسط البلاد

Advertisement

أعلن الجيش الوطني الصومالي اليوم إحباطه هجوما إرهابيا حاولت شنه جماعة "الشباب" الإرهابية بإقليم شبيلي وسط البلاد.الجيش الصومالي في بيان صحفي أوردته الأنباء الصومالية ( صونا) إنه تصدى لـ "محاولة هجوم إرهابي نفذته مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم ، حيث حاولت المليشيات مهاجمة مواقع عسكرية للقوات المسلحة في أوطيغلي بإقليم شبيلي السفلى، وفي محيط منطقة بورشا شيخ بإقليم شبيلي الوسطى".وأكدت المصادر العسكرية أن "الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة خلال المواجهات، إذ تم على عدد كبير من عناصر المليشيات".ووفق الوكالة، "نفذت القوات ، الليلة الماضية، عملية عسكرية استهدفت تجمعًا لمسلحي المليشيات الإرهابية في منطقة لبو غرس بإقليم شبيلي ، حيث تم تدمير الموقع بالكامل والقضاء العناصر المتواجدة فيه".وأشارت إلى أن "القوات المسلحة تواصل عملياتها العسكرية للقضاء على فلول الإرهابيين، وتطهير الريفية في جنوب ووسط البلاد".وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.