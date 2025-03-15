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الجيش الصومالي يحبط هجوما إرهابيا وسط البلاد

Lebanon 24
15-03-2025 | 07:20
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أعلن الجيش الوطني الصومالي اليوم السبت إحباطه هجوما إرهابيا حاولت شنه جماعة "الشباب" الإرهابية بإقليم شبيلي وسط البلاد.
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وقال الجيش الصومالي في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الصومالية ( صونا) إنه تصدى لـ "محاولة هجوم إرهابي نفذته مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث حاولت المليشيات مهاجمة مواقع عسكرية للقوات المسلحة في مدينة أوطيغلي بإقليم شبيلي السفلى، وفي محيط منطقة بورشا شيخ بإقليم شبيلي الوسطى".
وأكدت المصادر العسكرية أن "الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة خلال المواجهات، إذ تم القضاء على عدد كبير من عناصر المليشيات".
ووفق الوكالة، "نفذت القوات الوطنية، الليلة الماضية، عملية عسكرية دقيقة استهدفت تجمعًا لمسلحي المليشيات الإرهابية في منطقة لبو غرس بإقليم شبيلي الوسطى، حيث تم تدمير الموقع بالكامل والقضاء على جميع العناصر المتواجدة فيه".
وأشارت إلى أن "القوات المسلحة تواصل عملياتها العسكرية للقضاء على فلول الإرهابيين، وتطهير المناطق الريفية في جنوب ووسط البلاد".
وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.
( روسيا اليوم)
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