في ذكرى الثورة السورية.. قرار "مالي" من الشرع

أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في أحمد ، ، قراراً بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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وبحسب بيان نشر على صفحات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القرار جاء "بناءً على صلاحيات رئيس الجمهورية، واستنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة"ز



ووفقا للقرار فإن المنحة تصرف لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي راتب شهر.





كذلك، تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.



وبحسب القرار، فإن المنحة تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي.

ولأول مرة منذ انطلاقها في 15 2011، يحتفل السوريون في عدة مدن بذكرى الثورة بعد سقوط نظام بشار في الأول 2024، وسط مشاعر متباينة بين الفرح بالحرية والقلق من تصاعد العنف في بعض المناطق، ولا سيما في الساحل.

وستكون هذه المنحة معفية من من أي ضرائب أو اقتطاعات، حسب القرار.



ويأتي إعلان هذه المنحة في اليوم الذي يحتفل كثير من السوريين بذكرى انطلاقة الثورة التي استمرت 14 عاما وانتهت بسقوط نظام في 8 الأول 2024. (الحرة)