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عربي-دولي

في ذكرى الثورة السورية.. قرار "مالي" من الشرع

Lebanon 24
15-03-2025 | 07:23
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أصدر رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، السبت، قراراً بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
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وبحسب بيان نشر على صفحات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي فإن القرار جاء "بناءً على صلاحيات رئيس الجمهورية، واستنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة"ز

ووفقا للقرار فإن المنحة المالية تصرف لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي راتب شهر.


كذلك، تصرف لأصحاب المعاشات التقاعدية (المدنيين والعسكريين) بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.

وبحسب القرار، فإن المنحة تشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي.
 
ولأول مرة منذ انطلاقها في 15 آذار 2011، يحتفل السوريون في عدة مدن بذكرى الثورة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، وسط مشاعر متباينة بين الفرح بالحرية والقلق من تصاعد العنف في بعض المناطق، ولا سيما في الساحل.
 
وستكون هذه المنحة معفية من من أي ضرائب أو اقتطاعات، حسب القرار.

ويأتي إعلان هذه المنحة في اليوم الذي يحتفل كثير من السوريين بذكرى انطلاقة الثورة السورية التي استمرت 14 عاما وانتهت بسقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024. (الحرة)
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