تخوفاً من سياسة ترامب.. كندا تبحث عن بدائل لمقاتلات F-35

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أفادت شبكة CBC بأن السلطات الكندية تبحث عن بدائل لمقاتلات F-35 الأميركية في ظل السياسة الخارجية للرئيس .وذكرت القناة نقلا عن بيل بلير: "كانت هذه المقاتلات تعتبر من قبل القوات الجوية الكندية منصة ضرورية، لكننا ندرس أيضا بدائل أخرى، نتساءل عما إذا كنا بحاجة إلى أن تكون جميع مقاتلاتنا من طراز F-35".وأضاف بلير: "لقد طلب مني التحقق من هذه المسألةة وإجراء مشاورات مع مصادر أخرى، تلك التي يمكنها توفير إمكانيات تجميع المقاتلات دخل كندا".وأشارت CBC إلى أن السلطات الكندية تبحث مع القوات المسلحة أفضل الخيارات التي تخدم وسياسة الدفاع الكندية، كما لفتت إلى أن هناك دعوات من قبل الكنديين لحكومتهم لإلغاء عقد شراء المقاتلات الأميركية F-35، والذي تبلغ قيمته 19 مليار ، وقد دفعت بالفعل ثمن 16 مقاتلة، ومن المتوقع تسليمها بحلول مطلع عام 2026.وأوضح بلير أن قد تقبل هذه المقاتلات، لكنها قد تعتمد لاحقا على مقاتلات من موردين أوروبيين، مثل المقاتلات السويدية Saab Gripen، حيث وُعد بتجميعها وصيانتها في ، على عكس المقاتلات الأميركية التي تتم صيانتها في الولايات المتحدة.ولفتت القناة إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما هي التكلفة التي ستتحملها في حال قررت إلغاء عقد شراء المقاتلات الأميركية.