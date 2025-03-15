حماس: قبولنا مقترح الوسطاء لا يعني التخلي عن مطلب الانسحاب

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رغم تمسكها بالانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 الثاني الماضي، وانتهت مرحلته في من مارس ، كررت التأكيد على أنها تعاملت بمرونة مع مقترحات الوسطاء.الناطق باسم الحركة اللطيف القانوع في تصريحات صحفية اليوم إنَّ "وفد الحركة عاد مجددًا للقاهرة أمس ويتابع مع المسؤولين المصريين مستجدات المفاوضات الجارية ومناقشة المقترح المطروح".كما أضاف أن الحركة صنعت أجواء إيجابية في مسار المباحثات الجارية وتعاملت بمسؤولية عالية وقبلت مقترح الوسطاء"، مشيرًا إلى أنّ "الكرة الآن باتت في ملعب إسرائيل".وأوضح أنّ "موافقة على إطلاق سراح الجندي الأميركي عيدان ألكسندر تعبير عن مرونتها وتعاطيها الإيجابي في المقترحات التي يطرحها الوسطاء"، وفق ما نقلت أسوشييتد برس.لكنه شدد في عينه على أن هذا القبول "ليس بديلاً عن المرحلة الثانية وإنما يمهد لبدء المفاوضات فيها وصولا لإنهاء الحرب والانسحاب من غزة".وجدد القانوع تأكيده أن "حماس تدعم أي مقترح يصلها عبر الوسطاء وتتعامل معه بمرونة كبيرة وإيجابية عالية"، مشددًا على أن "الحركة لم تضع شروطًا تعجيزية وإنما هي لتثبيت وقف إطلاق النار وإلزام الاحتلال ببنوده وبضمانة الوسطاء".إلى ذلك، رأى أن "الإشكالية تكمن في إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على المماطلة لإنقاذ مستقبله السياسي"، مؤكدًا أنّ خرقت المرحلة بوقفها البروتوكول الإنساني ومحاصرة غزة للأسبوع الثاني".(العربية)