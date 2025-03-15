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عربي-دولي
خطيبها السابق حاول قتلها.. حادثة مروّعة تهزّ بلداً عربياً!
Lebanon 24
15-03-2025
|
07:31
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في واقعة صادمة هزّت
مدينة
بنها
بمحافظة القليوبية
المصرية
، نجت
فتاة
من
الموت
بأعجوبة بعد تعرضها لهجوم وحشي من قبل خطيبها
السابق
، الذي لم يتقبل رفضها العودة إليه.
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وبحسب تقارير إعلامية
مصرية
، فقد بدأت الحادثة عندما اقتحم
الشاب
محل الملابس الذي تعمل فيه الفتاة، حيث نشبت مشادة كلامية حادة بينهما، سرعان ما تحولت إلى واقعة عنف مروعة.
وبحالة من
الغضب
العارم، أخرج
الشاب
سكينًا وانهال عليها بالطعن
أمام
أعين المتسوقين، مما أثار حالة من الفزع والهلع بين الحاضرين.
ولحسن الحظ، تدخل الأهالي بسرعة وتمكنوا من السيطرة على المعتدي قبل أن يتمكن من إلحاق المزيد من الأذى بالفتاة.
وعلى الفور، تم إبلاغ الشرطة، التي وصلت إلى مكان الحادث وألقت
القبض
على الجاني.
ونُقلت الفتاة المصابة إلى المستشفى، حيث تلقت الإسعافات اللازمة، وأكد الأطباء أن حالتها مستقرة رغم خطورة الاعتداء.
كذلك، تم تحويل
الشاب
إلى قسم شرطة
بنها
، حيث يخضع للتحقيقات
أمام
النيابة العامة، والتي ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه، وسط مطالبات بتشديد العقوبة لردع مثل هذه الجرائم.
محكمة الجنايات
المصرية
وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان جرائم سابقة بحق الفتيات في مصر، أبرزها جريمة القتل التي وقعت في 20 حزيران من العام 2022، عندما كانت الفتاة الجامعية، نيرة أشرف، متوجهة للخضوع لامتحان في جامعة المنصورة.
وقبل دخولها إلى الحرم الجامعي، اعترض طريقها زميلها الذي استلّ سكينه ليذبحها
أمام
الجميع، في واقعة هزت الرأي العام في مصر والعالم العربي.
وهذه الجرائم تتكرر في مصر، فهناك العديد من الفتيات اللواتي قتلن في الأعوام الأخيرة بسبب انفصالهن عن أشخاص أو رفض الدخول في علاقة معهم، ومن بينهن قضايا أثارت الرأي العام في مصر، مثل قضايا خلود درويش في بورسعيد، وسلمى بهجت في الزقازيق.
(الحرة)
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