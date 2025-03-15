ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بتقليص عمل 7 وكالات فيدرالية أميركية

Advertisement

وقّع الأميركي أمراً تنفيذياً يهدف إلى تقليص نطاق سبع وكالات فيدرالية إضافية، بما في ذلك الوكالة التي تُشرف على إذاعة صوت أميركا وغيرها من الممولة حكومياً حول العالم، كجزء من حملته لتقليص حجم الأميركية.وشملت قائمة هذه منظمات مثل الوكالة الأميركية للإعلام العالمي USAGM، التي تدير عدة وسائل إعلامية بينها شبكات فيدرالية مثل "صوت أميركا"، و"مكتب كوبا الإذاعي"، وشبكات غير فيدرالية مثل "راديو الحرة/راديو ليبرتي"، وشبكة MBN (شبكات البث في الشرق الأوسط) والتي تضم قناتي الحرة والحرة عراق، وصندوق التكنولوجيا المفتوحة، وصندوق فرونتلاين الإعلامي.وكذلك، هيئة الوساطة والمصالحة الفيدرالية، ووكالة تطوير الأعمال للأقليات، والمجلس المشترك بين الوكالات لشؤون المشردين، ومركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، ولجنة أبحاث القطب الشمالي.ووجّه رؤساء هذه الوكالات، بإلغاء جميع الوظائف غير المُلزمة قانوناً. كما نصّ الأمر على ضرورة "تقليص أداء وظائفهم القانونية وموظفيهم المرتبطين بها إلى الحد الأدنى من الحضور والوظيفة المطلوبين قانوناً"، وفق "بلومبرغ".وذكرت "نيويورك تايمز" أن الأمر الجديد، مثل العديد من خطوات الأميركي في إطار مساعيه الواسعة لتقليص حجم ، يختبر حدود سلطته. فعلى سبيل المثال، الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، وهي الوكالة الأم لإذاعة صوت أميركا، مُنحت ميثاقاً من الكونغرس كوكالة مستقلة، وقد أقرّ الكونجرس قانوناً في عام 2020 يهدف إلى الحد من سلطة التنفيذي للوكالة المُعيّن رئاسياً.