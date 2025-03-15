Advertisement

عربي-دولي

ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بتقليص عمل 7 وكالات فيدرالية أميركية

Lebanon 24
15-03-2025 | 07:50
A-
A+
Doc-P-1333646-638776435189086599.jpg
Doc-P-1333646-638776435189086599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يهدف إلى تقليص نطاق سبع وكالات فيدرالية إضافية، بما في ذلك الوكالة التي تُشرف على إذاعة صوت أميركا وغيرها من وسائل الإعلام الممولة حكومياً حول العالم، كجزء من حملته لتقليص حجم الحكومة الأميركية.
Advertisement

وشملت قائمة هذه الهيئات منظمات مثل الوكالة الحكومية الأميركية للإعلام العالمي USAGM، التي تدير عدة وسائل إعلامية بينها شبكات فيدرالية مثل "صوت أميركا"، و"مكتب كوبا الإذاعي"، وشبكات غير فيدرالية مثل "راديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي"، وشبكة MBN (شبكات البث في الشرق الأوسط) والتي تضم قناتي الحرة والحرة عراق، وصندوق التكنولوجيا المفتوحة، وصندوق فرونتلاين الإعلامي.

وكذلك، هيئة الوساطة والمصالحة الفيدرالية، ووكالة تطوير الأعمال للأقليات، والمجلس المشترك بين الوكالات لشؤون المشردين، ومركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، ولجنة أبحاث القطب الشمالي. 

ووجّه ترامب رؤساء هذه الوكالات، بإلغاء جميع الوظائف غير المُلزمة قانوناً. كما نصّ الأمر على ضرورة "تقليص أداء وظائفهم القانونية وموظفيهم المرتبطين بها إلى الحد الأدنى من الحضور والوظيفة المطلوبين قانوناً"، وفق "بلومبرغ".

وذكرت "نيويورك تايمز" أن الأمر الجديد، مثل العديد من خطوات الرئيس الأميركي في إطار مساعيه الواسعة لتقليص حجم الحكومة، يختبر حدود سلطته. فعلى سبيل المثال، الوكالة الأميركية للإعلام العالمي، وهي الوكالة الأم لإذاعة صوت أميركا، مُنحت ميثاقاً من الكونغرس كوكالة مستقلة، وقد أقرّ الكونجرس قانوناً في عام 2020 يهدف إلى الحد من سلطة الرئيس التنفيذي للوكالة المُعيّن رئاسياً.
مواضيع ذات صلة
ترامب يُوقّع أمراً تنفيذيّاً لإنشاء "احتياطي استراتيجي للبيتكوين"
lebanon 24
15/03/2025 17:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يُوقّع اليوم أمراً تنفيذياً لفرض "رسوم جمركية متبادلة"
lebanon 24
15/03/2025 17:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالات فيدرالية أميركية لموظفيها: لا تردوا على رسائل ماسك
lebanon 24
15/03/2025 17:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يوقع أمرا يقضي بتعديل الحد الأدنى للرسوم على الواردات القادمة من الصين
lebanon 24
15/03/2025 17:26:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:07 | 2025-03-15
11:00 | 2025-03-15
10:55 | 2025-03-15
10:42 | 2025-03-15
10:15 | 2025-03-15
09:54 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24