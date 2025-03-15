معتقل في دولة عربيّة.. تعرفوا إلى "أخطر إرهابي" في العالم!

تمكنت قوات الأمن بالتنسيق مع قوات الدولي الذي تقوده من قتل نائب خليفة داعش ووالي العراق وسوريا، عبدالله مكي مصلح الرفيعي الذي يعرف باسم "أبو خديجة".

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ووصف بيان لرئاسة خديجة بـ "أحد أخطر الإرهابيين في العراق والعالم"، إذ أنه كان مسؤول مكاتب الخارجية واللجنة المفوضة لتنظيم داعش.

الباحث المتخصص في الشؤون والحركات الإسلامية المسلحة، أحمد قال لموقع "الحرة" إن "أبو خديجة رغم حداثة سنه، إلا أنه لديه خبرة قتالية واسعة".



ورغم تمكن القوات من اعتقاله إلا أنه تمكن من الفرار في 2012 بعد هجوم للتنظيم، كما كانت خلية الإعلام الأمني قد إنها اعتقلته في 2021، إذ أنه كان من المطلوبين في قضايا إرهابية.



ويشرح المتتبع للتنظيمات الإرهابية وقادتها، أن "الرفيعي" المكنى بـ "أبي خديجة" كان يركز في عمله على "إعادة بناء شبكات التنظيم"، وكان ينأى عن الانخراط في قتال واسع ضد القوات ، وهو ما كان سببا لانخفاض الهجمات التي تستهدف الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة مقارنة بفترات سابقة.



تولي خديجة منصبه كوالي للعراق، خلفا لأبي ياسر العيساوي الذي قتل في وادي الشاي بكركوك في كانون الثاني 2021.



وفي تلك الفترة بعد أن تم تحييد الكثير من قيادات تنظيم داعش لجأ التنظيم لقادة الصف الثالث، ما جعل "أبو خديجة" في مقدمة الجيل الجديد الذي بدأ في قيادة التنظيم الإرهابي، بحسب .



وقال الخبير في الجماعات الإسلامية المسلحة إن هذا الجيل الجديد "قد يكون أقل خبرة من سابقيه لكنه ليس أقل شراسة".



وبدأ خديجة حياته في التنظيم منذ فترة المراهقة وهو من مواليد 1991، حيث انضم حينها لدولة العراق الإسلامية قبل أن تصبح دول العراق والشام "داعش"، ولنشاطه في تلك الفترة ألقت القوات القبض عليه وتم سجنه في سجن تسفيرات الرصافة قبل أن يهرب.

بعد فراره عادة للانضمام إلى خلايا التنظيم، ولنشاطه بدأ في تسلم عدة مناصب في ديوان الجند والتي تعتبر وزارة الدفاع لتنظيم داعش، وتسلم بعدها منصب "أمير الشرطة العسكرية" في فرقة القادسية 2014.



وفي سنوات لاحقة تولى منصب نائب والي ديالى، وبعد مقتل الوالي، تم اختياره واليا لداعش في ديالى.



دور خديجة لم ينحصر في داخل العراق، وكان ينسق الخارجية، وهو ما جعله يصنف من بين أخطر الإرهابيين على مستوى العالم، بحسب .



كذلك، فإن آخر المناصب التي تولاها كان أمير مكتب ولاية بلاد الرافدين، ومقره العراق.



وفي حزيران من 2023 أدرجت وزارة الخارجية الأميركية خديجة في القائمة الخاصة بالإرهابيين، خاصة لدوره في تهديد السلام والاستقرار العالمي بالأنشطة الإرهابية.



وفي شباط 2023 بعد تنفيذ جهاز مكافحة الإرهاب لعملية في وادي حوران بصحراء الأنبار، قتل فيها 17 من عناصر التنظيم، تحدثت مصادر عن مقتل خديجة، ولكن الاستخبارات التي أجرت تحليلا للحمض النووي للقتلى لم تتمكن من تأكيد مقتله.



ويخلف خديجة في منصبه في داعش قيادي آخر، وهو عبدالقادر المزروعي ، ليكون مسؤولا عن داعش في العراق وسوريا، على ما أكد الباحث . (الحرة)