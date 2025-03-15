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عربي-دولي
عبر "الأونروا".. افتتاح 130 مقراً تعليمياً في غزة
Lebanon 24
15-03-2025
|
08:00
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أعلنت
وكالة
الأمم المتحدة
لغوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين
أونروا، افتتاح 130 مقراً مؤقتاً في غزة، ما أتاح التعلم المباشر لنحو 47 ألف طفل في القطاع.
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وجاء ذلك في بيان
نشره
مفوض عام أونروا فيليب لازاريني عبر إكس، اليوم
السبت
، لتسليط الضوء على دور الوكالة لتقديم خدمات التعلم المباشر لأطفال غزة،
الذين
واجهوا القتل والتشريد على مدى قرابة 16 شهراً من الحرب الإسرائيلية، وفق ما ذكرته
وكالة
الأنباء
الفلسطينية
.
وقال
لازاريني إن أونروا لا تزال
أكبر
مزود لخدمات التعلم في حالات الطوارئ والدعم النفسي والاجتماعي في غزة.
وشدد على أن "التعليم يُعيد لأطفال غزة بعض
الأمل
، إذ يساعدهم على التعافي"، لافتاً إلى دوره في التغلب على "الصدمات التي لا توصف والتي يعاني
منها
الأطفال".
وأردف "أمامنا
طريق
طويل لنقطعه لتشجيع المزيد والمزيد من الأطفال على التعلم".وأضاف أن "التحديات بغزة كبيرة، ولا وقت لنضيعه، هدفنا هو تجنب جيل ضائع من الأطفال الفلسطينيين".
(24)
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