عبر "الأونروا".. افتتاح 130 مقراً تعليمياً في غزة

أعلنت لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا، افتتاح 130 مقراً مؤقتاً في غزة، ما أتاح التعلم المباشر لنحو 47 ألف طفل في القطاع.

Advertisement

وجاء ذلك في بيان مفوض عام أونروا فيليب لازاريني عبر إكس، اليوم ، لتسليط الضوء على دور الوكالة لتقديم خدمات التعلم المباشر لأطفال غزة، واجهوا القتل والتشريد على مدى قرابة 16 شهراً من الحرب الإسرائيلية، وفق ما ذكرته الأنباء .



لازاريني إن أونروا لا تزال مزود لخدمات التعلم في حالات الطوارئ والدعم النفسي والاجتماعي في غزة.

وشدد على أن "التعليم يُعيد لأطفال غزة بعض ، إذ يساعدهم على التعافي"، لافتاً إلى دوره في التغلب على "الصدمات التي لا توصف والتي يعاني الأطفال".





وأردف "أمامنا طويل لنقطعه لتشجيع المزيد والمزيد من الأطفال على التعلم".وأضاف أن "التحديات بغزة كبيرة، ولا وقت لنضيعه، هدفنا هو تجنب جيل ضائع من الأطفال الفلسطينيين". (24)