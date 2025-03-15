مصر تعلّق على جهود إنهاء الحرب الروسية- الأوكرانية

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أكدت مصر متابعتها باهتمام المشاورات التي جرت في السعودية لمحاولة التوصل لتفاهمات تفضي إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم السبت: "لطالما ظلت مصر على مدار عقود تؤكد على ضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية والاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومختلف مبادئ الدولي باعتبارها المرجعيات الرئيسية التي يرتكز عليها النظام الدولي والمبادئ الراسخة التي تحكم ، وإيمانا بأن تسوية النزاعات بالطرق السلمية ومعالجة جذورها هو السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار والسلام".وأشارت الخارجية إلى أنه "من هذا المنطلق شاركت مصر في المبادرات والإفريقية ومبادرة أصدقاء السلام"، معربة عن دعمها لكل مبادرة وجهد يهدف إلى إنهاء الأزمة.وأكدت "ضرورة ترسيخ الحلول السياسية كقاعدة رئيسية لتسوية الأزمات ، وهو ما انعكس في الانخراط المصري في عدد من المبادرات التي كانت تهدف إلى تسوية الأزمة، ودعوة الفتاح السيسي في نوفمبر 2022 لأهمية إيجاد تسوية سلمية لهذه الأزمة في ظل تداعياتها الإنسانية والاقتصادية والأمنية".وأضافت: "من هنا، فإن التوجهات الحالية، بما في ذلك توجهات الإدارة الأمريكية، الداعية لإنهاء الحروب والصراعات في أنحاء العالم، وبالأخص في الشرق الأوسط، من شأنها أن تعطي قوة دفع وبارقة أمل في إنهاء المواجهات العسكرية المختلفة التي تستشري في مناطق عدة في أنحاء العالم، عبر تسويات سياسية عادلة تحظى بالتوافق الدولي تأخذ في الاعتبار مصالح أطرافها، بما في ذلك اتصالا بالقضية الفلسطينية والصراع في الشرق الأوسط".وذكرت أن "الإنسانية عانت طويلا من ويلات الحروب والصراعات، وقد آن الأوان للبرهنة لشعوب العالم بأننا نعيش بالفعل في عالم تسوده قيم التحضر والتسامح والتفاهم والعدالة، من خلال التغلب على التوجهات الأحادية التي تشعل الخصومات المدمرة، والسمو إلى المبادئ الإنسانية المشتركة بما يعطي الأمل في غد أفضل للبشرية".