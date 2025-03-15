بعد فرض عقوبات أميركية جديدة.. هكذا ردّت إيران

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"عندما تُفرض على وزير بسرعة واندفاع، فهذا دليل على القلق من نشاط وحركتها المتزايدة. لو كانت السابقة فعالة، لما احتاجوا إلى فرض عقوبات جديدة وتحديثها. صادرات لن تتوقف، ولن نتخلى عن حصتنا في السوق العالمية."وكانت الأميركية قد أدرجت يوم أمس، محسن باك‌ نجاد في قائمة ، في خطوة اعتُبرت جزءًا من سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها ضد ، وذلك رغم أن ولايته لم تتجاوز سبعة أشهر.