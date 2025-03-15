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عربي-دولي

بعد فرض عقوبات أميركية جديدة.. هكذا ردّت إيران

Lebanon 24
15-03-2025 | 08:02
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ردّت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، على قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على وزير النفط الإيراني، محسن باك‌ نجاد، وكتبت في منشور لها على منصة "إكس":
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"عندما تُفرض العقوبات على وزير النفط بسرعة واندفاع، فهذا دليل على القلق من نشاط الوزارة وحركتها المتزايدة. لو كانت العقوبات السابقة فعالة، لما احتاجوا إلى فرض عقوبات جديدة وتحديثها. صادرات النفط لن تتوقف، ولن نتخلى عن حصتنا في السوق العالمية."

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت يوم أمس، محسن باك‌ نجاد في قائمة العقوبات، في خطوة اعتُبرت جزءًا من سياسة الضغوط القصوى التي تنتهجها واشنطن ضد طهران، وذلك رغم أن ولايته لم تتجاوز سبعة أشهر.
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