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عربي-دولي

مجزرة جديدة في غزة.. تسعة شهداء في قصف إسرائيلي شمال القطاع

Lebanon 24
15-03-2025 | 09:50
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 استشهد تسعة فلسطينيين بينهم صحفي وأصيب خرون، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف شمال قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
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ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن مصادر صحفية قولها  إن "المصور الصحفي محمود سمير إسليم، وأربعة خرين من المواطنين استشهدوا بنيران مسيرة إسرائيلية مركبة عند مفترق العطار في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة." بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت مصادر محلية إن "القصف استهدف ثمانية أفراد من العاملين في مجال العمل الإنساني والإغاثي، ونجم عنه شهداء وإصابات".

وأصيب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
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