مجزرة جديدة في غزة.. تسعة شهداء في قصف إسرائيلي شمال القطاع

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ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن مصادر صحفية قولها إن "المصور الصحفي محمود سمير إسليم، وأربعة خرين من المواطنين استشهدوا بنيران مسيرة إسرائيلية مركبة عند مفترق العطار في بيت لاهيا شمالي غزة." بحسب الأنباء الألمانية (د ب أ).وقالت مصادر محلية إن "القصف استهدف ثمانية أفراد من العاملين في مجال الإنساني والإغاثي، ونجم عنه شهداء وإصابات".وأصيب فلسطيني برصاص قوات الجيش المتمركزة في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي غزة.