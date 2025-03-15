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زيلينسكي: قواتنا ليست محاصرة في كورسك

Lebanon 24
15-03-2025 | 09:54
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن قوات كييف لا تزال تتصدى لقوات روسيا وكوريا الشمالية في منطقة كورسك الروسية وإنها ليست محاصرة هناك.
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وأكد زيلينسكي في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد إحاطة من قائد الجيش: "قوات كييف ليست محاصرة في كورسك لكن موسكو تحشد قواتها في مكان قريب لشن هجوم منفصل".

وأضاف البيان: "يشير هذا إلى نية لمهاجمة منطقة سومي. نحن على دراية بذلك، وسنتصدى له... أود أن يفهم جميع الشركاء بالضبط ما يخطط له بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين)، وما يستعد له، وما الذي سيتجاهله".

وقال زيلينسكي: "يشير حشد القوات الروسية إلى أن موسكو تنوي الاستمرار في تجاهل الدبلوماسية. من الواضح أن روسيا تطيل أمد الحرب".

وأشار إلى أن القتال بالقرب من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في شرق أوكرانيا "استقر"، وأن بلاده استخدمت بنجاح خلال القتال صاروخا جديدا بعيد المدى تم إنتاجه محليا.
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