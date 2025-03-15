زيلينسكي: قواتنا ليست محاصرة في كورسك

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وأكد زيلينسكي في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد إحاطة من قائد الجيش: "قوات كييف ليست محاصرة في كورسك لكن تحشد قواتها في مكان قريب لشن هجوم منفصل".وأضاف البيان: "يشير هذا إلى نية لمهاجمة منطقة سومي. على دراية بذلك، وسنتصدى له... أود أن يفهم جميع الشركاء بالضبط ما يخطط له (الرئيس الروسي بوتين)، وما يستعد له، وما الذي سيتجاهله".زيلينسكي: "يشير حشد القوات الروسية إلى أن تنوي الاستمرار في تجاهل الدبلوماسية. من الواضح أن تطيل أمد الحرب".وأشار إلى أن القتال بالقرب من بوكروفسك الاستراتيجية في شرق "استقر"، وأن بلاده استخدمت بنجاح خلال القتال صاروخا جديدا بعيد المدى تم إنتاجه محليا.