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عربي-دولي
عبر جرعات زائدة من المهدئات.. ممرض يقتل مرضاه لسبب غريب!
Lebanon 24
15-03-2025
|
10:15
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أعلنت السلطات القضائية
الألمانية
توسيع لائحة الاتهام ضد ممرض قتل
المرضى
في عيادة للرعاية التلطيفية غربي البلاد "لتسهيل عمله".
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وأعلنت متحدثة باسم
المحكمة
الإقليمية
في
مدينة
آخن
الألمانية
، أن الادعاء العام تقدم بلائحة اتهام تكميلية للاشتباه في أن الممرض قتل أربعة مرضى آخرين وحاول القيام بذلك في تسع حالات أخرى، وذلك في غضون بضعة أشهر.
ويُتهم
الرجل
الألماني /44 عاما/ الآن بارتكاب تسع جرائم قتل و34 محاولة قتل عن
طريق
إعطاء ضحاياه جرعات زائدة من مسكنات الألم أو المهدئات.
ويُعتقد أن الدافع وراء الجريمة هو رغبة
الرجل
في
العمل
في نوبات ليلية هادئة وبذل أقل جهد ممكن مع
المرضى
.
ويواجه
الرجل
اتهامات بتكرار محاولة قتل بعض
المرضى
.
ومن
المقرر
أن تبدأ محاكمة
الرجل
في 24
آذار
الجاري بتهم أولية عددها 30 تهمة، وتشمل خمس جرائم قتل و25 محاولة قتل.
وصرحت المتحدثة باسم
المحكمة
بأنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت القضايا الجديدة ستُدرج في هذه المحاكمة.
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