عبر جرعات زائدة من المهدئات.. ممرض يقتل مرضاه لسبب غريب!

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وأعلنت متحدثة باسم في آخن ، أن الادعاء العام تقدم بلائحة اتهام تكميلية للاشتباه في أن الممرض قتل أربعة مرضى آخرين وحاول القيام بذلك في تسع حالات أخرى، وذلك في غضون بضعة أشهر.ويُتهم الألماني /44 عاما/ الآن بارتكاب تسع جرائم قتل و34 محاولة قتل عن إعطاء ضحاياه جرعات زائدة من مسكنات الألم أو المهدئات.ويُعتقد أن الدافع وراء الجريمة هو رغبة في في نوبات ليلية هادئة وبذل أقل جهد ممكن مع .ويواجه اتهامات بتكرار محاولة قتل بعض .ومن أن تبدأ محاكمة في 24 الجاري بتهم أولية عددها 30 تهمة، وتشمل خمس جرائم قتل و25 محاولة قتل.وصرحت المتحدثة باسم بأنه لم يتقرر بعد ما إذا كانت القضايا الجديدة ستُدرج في هذه المحاكمة.