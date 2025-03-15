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في سوريا.. انفجار عنيف يهز اللاذقية وسقوط قتلى وجرحى (فيديو)

Lebanon 24
15-03-2025 | 10:42
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أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، بوقوع انفجار عنيف هز حي الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" أن الانفجار وقع في حي الرمل الجنوبي، مشيرة إلى أن الأسباب لا تزال مجهولة حتى اللحظة.

وأعلن الدفاع المدني أن فرق الطوارئ توجهت إلى موقع الانفجار، فيما أكدت قناة "الإخبارية السورية" سقوط 3 قتلى كحصيلة أولية.

وفي وقت لاحق، أضاف الدفاع المدني في بيان له أن الحصيلة الأولية للانفجار تشير إلى وجود جرحى مدنيين وعالقين تحت الأنقاض في مبنى مكوّن من أربعة طوابق في حي الرمل الجنوبي، وأكد أن فرق البحث والإنقاذ والإسعاف التابعة للدفاع المدني السوري بدأت في العمل بموقع الانفجار.


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