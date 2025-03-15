نيجيريا.. تحييد 20 مسلحا في غارة جوية شمالي البلاد

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(الاناضول)

تمكنت النيجيرية من تحييد 20 مسلحا في عملية جوية بولاية كاتسينا (شمال).وأشار نائب مدير العامة في النيجيرية كبيرو علي، في بيان، ، إلى أن الغارة الجوية استهدفت أعضاء عصابة مسلحة على فونتوا-غوساو في كاتسينا.وأوضح علي، أن العملية أسفرت عن مقتل 20 عضوًا من العصابة، بما في ذلك زعيمهم.وتواجه نيجيريا هجمات من عصابات مسلحة بالإضافة إلى التنظيمات الإرهابية مثل بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا في مناطق مختلفة من البلاد.