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نيجيريا.. تحييد 20 مسلحا في غارة جوية شمالي البلاد

Lebanon 24
15-03-2025 | 11:27
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تمكنت القوات الجوية النيجيرية من تحييد 20 مسلحا في عملية جوية بولاية كاتسينا (شمال).
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وأشار نائب مدير العلاقات العامة في القوات الجوية النيجيرية كبيرو علي، في بيان، السبت، إلى أن الغارة الجوية استهدفت أعضاء عصابة مسلحة على طريق فونتوا-غوساو في كاتسينا.

وأوضح علي، أن العملية أسفرت عن مقتل 20 عضوًا من العصابة، بما في ذلك زعيمهم.

وتواجه نيجيريا منذ فترة طويلة هجمات من عصابات مسلحة بالإضافة إلى التنظيمات الإرهابية مثل بوكو حرام وتنظيم داعش في غرب إفريقيا في مناطق مختلفة من البلاد.
(الاناضول)
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