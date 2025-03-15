Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يعين فريقًا لمفاوضات السلام والتعاون الدولي

Lebanon 24
15-03-2025 | 12:46
A-
A+
Doc-P-1333749-638776632428895157.jpg
Doc-P-1333749-638776632428895157.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على تشكيل وفد رسمي للتواصل مع الشركاء الدوليين بهدف إجراء محادثات سلام.  

ووفقًا لمرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي، يضم الوفد رئيس مكتب الرئيس أندريه يرماك، ونائبه بافلو باليسا، ووزير الخارجية أندريه سيبيا، ووزير الدفاع روستم عميروف. وسيتولى يرماك رئاسة الوفد، مع إمكانية إجراء تعديلات على تشكيلته بالتنسيق مع وزير الخارجية، حيث يمكن ضم مسؤولين حكوميين وخبراء ومستشارين علميين لدعم عمل الفريق.  
Advertisement

وكان هذا الوفد قد شارك في اجتماع مع مسؤولين أميركيين في مدينة جدة السعودية في 11 آذار، حيث استمرت المحادثات بين الجانبين نحو 9.5 ساعات.  

ووفقًا لبيان مشترك صدر عقب الاجتماع، وافقت أوكرانيا على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، بينما ستقوم الولايات المتحدة بإلغاء تعليق مشاركة المعلومات الاستخباراتية واستئناف تقديم المساعدات إلى كييف.  

كما أشار البيان إلى اتفاق الجانبين على تسريع إبرام اتفاقية شاملة لاستخراج الموارد المعدنية الحرجة، لتعزيز الاقتصاد الأوكراني.  

وضم الاجتماع من الجانب الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك، ووزير الخارجية أندريه سيبيا، ووزير الدفاع روستم عميروف، بينما مثل الجانب الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومساعد الرئيس الأميركي للأمن القومي مايكل والتز. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أ.ف.ب: زيلينسكي يعيّن فريقا من المفاوضين لمحادثات سلام محتملة مع روسيا
lebanon 24
15/03/2025 22:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الأوكرانية: تعيين فريق تفاوض لمحادثات السلام
lebanon 24
15/03/2025 22:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: فرقنا تعمل مع الولايات المتحدة استعدادا لمفاوضات يوم الجمعة المقبل
lebanon 24
15/03/2025 22:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: السلام ممكن بتعاون أميركي
lebanon 24
15/03/2025 22:04:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:48 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:59 | 2025-03-15
15:47 | 2025-03-15
14:53 | 2025-03-15
14:30 | 2025-03-15
14:07 | 2025-03-15
13:40 | 2025-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24