زيلينسكي يعين فريقًا لمفاوضات السلام والتعاون الدولي

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وافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على تشكيل وفد رسمي للتواصل مع الشركاء الدوليين بهدف إجراء محادثات سلام.ووفقًا لمرسوم نُشر على الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي، يضم الوفد رئيس مكتب الرئيس أندريه يرماك، ونائبه بافلو باليسا، ووزير الخارجية أندريه سيبيا، ووزير الدفاع روستم عميروف. وسيتولى يرماك رئاسة الوفد، مع إمكانية إجراء تعديلات على تشكيلته بالتنسيق مع ، حيث يمكن ضم مسؤولين حكوميين وخبراء ومستشارين علميين لدعم عمل الفريق.وكان هذا الوفد قد شارك في اجتماع مع مسؤولين أميركيين في جدة السعودية في 11 آذار، حيث استمرت المحادثات بين الجانبين نحو 9.5 ساعات.ووفقًا لبيان مشترك صدر عقب الاجتماع، وافقت أوكرانيا على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، بينما ستقوم بإلغاء تعليق مشاركة المعلومات الاستخباراتية واستئناف تقديم المساعدات إلى كييف.كما أشار إلى الجانبين على تسريع إبرام شاملة لاستخراج الموارد المعدنية الحرجة، لتعزيز الاقتصاد الأوكراني.وضم الاجتماع من الجانب الأوكراني رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك، ووزير الخارجية أندريه سيبيا، ووزير الدفاع روستم عميروف، بينما مثل الجانب الأميركي ماركو روبيو، ومساعد الرئيس الأميركي للأمن القومي مايكل والتز. (روسيا اليوم)