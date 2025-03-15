من روسيا.. هذا آخر تحذير لأوكرانيا

أكد الكرملين، ، استمرار مهلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاستسلام القوات الأوكرانية المتواجدة في كورسك الروسية، لكنه حذر من نفاد هذه المهلة.

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وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن مهلة الرئيس فلاديمير بوتين للقوات الأوكرانية لإلقاء سلاحها والاستسلام في كورسك لا تزال سارية، محذراً من "نفاد هذه المهلة وانكماشها كجلد الشامواه سريع الانكماش". وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن مهلة الرئيس فلاديمير بوتين للقوات الأوكرانية لإلقاء سلاحها والاستسلام في كورسك لا تزال سارية، محذراً من "نفاد هذه المهلة وانكماشها كجلد الشامواه سريع الانكماش".

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ، قد أعلن أنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، وناشده "الرأفة بالقوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل في كورسك" جنوب غربي ، وقال إن محادثته مع بوتين كانت جيدة وبناءة للغاية.



وأعرب بوتين قبوله مناشدة ، وأشار إلى ضرورة أن يأمر نظام كييف قواته في كورسك بإلقاء سلاحها والاستسلام للجيش الروسي لضمان حياة أفرادها.



وأعلنت الروسية أن حصيلة خسائر الجيش الروسي وحلفائه في كورسك تجاوزت 67 ألف فرد منذ اقتحام كورسك في الـ6 من آب الماضي، وذلك بعد محاصرة تلك القوات وقطع الإمدادات والاتصالات عنها.