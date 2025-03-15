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عربي-دولي
غارات جوية تستهدف مواقع حوثية في صنعاء
Lebanon 24
15-03-2025
|
14:07
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أفادت وسائل إعلام يمنية بقصف استهدف العاصمة
صنعاء
مساء اليوم
السبت
.
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ووفقًا لمصادر محلية، استهدفت ثلاث صواريخ موقعًا تابعًا لجماعة
الحوثي
قرب محطة التلفزيون في حي الجراف شمالي
المدينة
.
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