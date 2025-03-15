غارات جوية تستهدف مواقع حوثية في صنعاء

Advertisement

أفادت وسائل إعلام يمنية بقصف استهدف العاصمة مساء اليوم .ووفقًا لمصادر محلية، استهدفت ثلاث صواريخ موقعًا تابعًا لجماعة قرب محطة التلفزيون في حي الجراف شمالي .