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عربي-دولي
بعد استهداف صنعاء.. ترامب للحوثيين: حان وقتكم
Lebanon 24
15-03-2025
|
14:53
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد
ترامب
أنه وجه بإطلاق عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين في اليمن، وقال موجهاً كلامه للحوثيين "حان وقتكم".
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وأضاف في منشور اليوم
السبت
على منصة "تروث سوشيال" أن "الحوثيين شنّوا حملةً متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات والطائرات المُسيّرة الأميركية وغيرها".
كذلك قال إن "ردُّ جو بايدن كان ضعيفًا بشكلٍ مُثير للشفقة، لذا استمرَّ الحوثيون المُستهترون في هجماتهم. لقد مرّ أكثر من عام منذ أن أبحرت سفينة تجارية تحمل
العلم
الأميركي بسلام عبر قناة السويس أو البحر
الأحمر
أو خليج عدن".
وأوضح أن "آخر آخر سفينة حربية أميركية عبرت البحر
الأحمر
، قبل أربعة أشهر، لهجومٍ من قِبل الحوثيين أكثر من اثنتي عشرة مرة. وبتمويلٍ من
إيران
، أطلق بلطجية الحوثيين صواريخ على طائرات أميركية، واستهدفوا قواتنا وحلفاءنا. لقد كلّفتهم هذه الهجمات المتواصلة مليارات الدولارات، وفي الوقت نفسه، عرّضت أرواحًا بريئة للخطر".
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