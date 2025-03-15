بعد استهداف صنعاء.. ترامب للحوثيين: حان وقتكم

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد أنه وجه بإطلاق عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الحوثيين في اليمن، وقال موجهاً كلامه للحوثيين "حان وقتكم".وأضاف في منشور اليوم على منصة "تروث سوشيال" أن "الحوثيين شنّوا حملةً متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات والطائرات المُسيّرة الأميركية وغيرها".كذلك قال إن "ردُّ جو بايدن كان ضعيفًا بشكلٍ مُثير للشفقة، لذا استمرَّ الحوثيون المُستهترون في هجماتهم. لقد مرّ أكثر من عام منذ أن أبحرت سفينة تجارية تحمل الأميركي بسلام عبر قناة السويس أو البحر أو خليج عدن".وأوضح أن "آخر آخر سفينة حربية أميركية عبرت البحر ، قبل أربعة أشهر، لهجومٍ من قِبل الحوثيين أكثر من اثنتي عشرة مرة. وبتمويلٍ من ، أطلق بلطجية الحوثيين صواريخ على طائرات أميركية، واستهدفوا قواتنا وحلفاءنا. لقد كلّفتهم هذه الهجمات المتواصلة مليارات الدولارات، وفي الوقت نفسه، عرّضت أرواحًا بريئة للخطر".