واشنطن تبدأ عملية عسكرية ضد الحوثيين.. ما علاقة ايران؟

نفذت ضربات جوية على مواقع حوثية في اليمن في رسالة تحذير إلى ، حيث كشف مسؤول أميركي أن القوات الأميركية استهدفت عدة مواقع تابعة للحوثيين، وفقًا لتصريحات خاصة لموقع AlArabiya English.

Advertisement

وأوضح المسؤول أن الرئيس دونالد أصدر أوامر بتنفيذ الغارات الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تمثل أهم عمل عسكري في ولايته الجديدة. وأكد أن الضربات تهدف إلى حماية الملاحة البحرية في المنطقة وتعد لعملية عسكرية موسعة ضد الحوثيين.

وأفادت مصادر بأن خمسة انفجارات دمرت مقرًا حوثيًا في حي الجراف بالعاصمة صنعاء، فيما ذكر شهود أن المواقع المستهدفة شملت حي الجراف ومحيط مطار صنعاء شمال العاصمة. وكانت وسائل إعلام حوثية قد أشارت في وقت سابق إلى تعرض صنعاء لهجوم دون تقديم مزيد من التفاصيل.