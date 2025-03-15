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عربي-دولي

واشنطن تبدأ عملية عسكرية ضد الحوثيين.. ما علاقة ايران؟

Lebanon 24
15-03-2025 | 14:30
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نفذت واشنطن ضربات جوية على مواقع حوثية في اليمن في رسالة تحذير إلى إيران، حيث كشف مسؤول أميركي أن القوات الأميركية استهدفت عدة مواقع تابعة للحوثيين، وفقًا لتصريحات خاصة لموقع AlArabiya English.
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وأوضح المسؤول أن الرئيس دونالد ترامب أصدر أوامر بتنفيذ الغارات الأخيرة، مشيرًا إلى أنها تمثل أهم عمل عسكري في ولايته الجديدة. وأكد أن الضربات تهدف إلى حماية الملاحة البحرية في المنطقة وتعد بداية لعملية عسكرية موسعة ضد الحوثيين.
 
 
وأفادت مصادر العربية بأن خمسة انفجارات دمرت مقرًا حوثيًا في حي الجراف بالعاصمة صنعاء، فيما ذكر شهود عيان أن المواقع المستهدفة شملت حي الجراف ومحيط مطار صنعاء شمال العاصمة. وكانت وسائل إعلام حوثية قد أشارت في وقت سابق إلى تعرض صنعاء لهجوم دون تقديم مزيد من التفاصيل.
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