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عربي-دولي

فيديو للضربات الأميركية على اليمن.. شاهدوا لحظة استهداف الحوثيين

Lebanon 24
15-03-2025 | 15:47
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أظهرت مقاطع مصورة تعرض العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، لضربات جوية أميركية استهدفت معاقل جماعة الحوثي.


وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنَّ الولايات المتحدة بدأت، السبت، تنفيذ ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد عشرات الأهداف في اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وفقًا لتقارير إخبارية محلية ومسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وذلك في بداية ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه هجوم جديد ضد المسلحين.
 
 
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وأصابت الضربات الجوية والبحرية التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رادارات ودفاعات جوية وأنظمة صواريخ وطائرات بدون طيار، في محاولة لفتح ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر التي عطلها الحوثيون لأشهر بهجماتهم الخاصة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد نفذت عدة ضربات مماثلة ضد الحوثيين، لكنها فشلت إلى حد كبير في استعادة الردع في المنطقة.
وقال مسؤولون أميركيون إنَّ القصف، وهو أهم عمل عسكري في ولاية ترامب الثانية، يهدف أيضاً إلى إرسال إشارة تحذير إلى إيران.
وتقول الصحيفة إن ترامب يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، لكنه ترك احتمال العمل العسكري مفتوحاً إذا رفض الإيرانيون المفاوضات.
وأوضح المسؤولون الأميركيون أن الغارات الجوية ضد ترسانة الحوثيين، المدفون جزء كبير منها عميقا تحت الأرض، قد تستمر لعدة أيام، وستزداد شدتها ونطاقها تبعًا لرد فعل المسلحين.


وواجهت وكالات الاستخبارات الأميركية صعوبات في الماضي في تحديد مواقع أنظمة أسلحة الحوثيين، التي ينتجها المسلحون في مصانع تحت الأرض وتلك التي تصل من إيران.
وكان الحوثيون قد أعلنوا، الثلاثاء، استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية، وذلك عقب انتهاء المهلة التي منحتها لإسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وجاء ذلك في بيان مصور مساء الثلاثاء، للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، نشره على حسابه بمنصة إكس، قائلاً إن قواتهم "تؤكد استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن". (سكاي نيوز عربية)
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