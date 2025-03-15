فيديو للضربات الأميركية على اليمن.. شاهدوا لحظة استهداف الحوثيين

أظهرت مقاطع مصورة تعرض العاصمة اليمنية صنعاء، ، لضربات جوية أميركية استهدفت معاقل جماعة الحوثي.





وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنَّ بدأت، ، تنفيذ ضربات عسكرية واسعة النطاق ضد عشرات الأهداف في اليمن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وفقًا لتقارير إخبارية محلية ومسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وذلك في ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بأنه هجوم جديد ضد المسلحين.

🚨BREAKING : The United States launches a massive attack on Yemen. pic.twitter.com/Xo6Tc5OaEd — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) March 15, 2025 Advertisement



وأصابت الضربات الجوية والبحرية التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ، رادارات ودفاعات جوية وأنظمة صواريخ وطائرات بدون طيار، في محاولة لفتح ممرات الشحن في البحر الأحمر التي عطلها الحوثيون لأشهر بهجماتهم الخاصة. وأصابت الضربات الجوية والبحرية التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ، رادارات ودفاعات جوية وأنظمة صواريخ وطائرات بدون طيار، في محاولة لفتح ممرات الشحن في البحر الأحمر التي عطلها الحوثيون لأشهر بهجماتهم الخاصة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد نفذت عدة ضربات مماثلة ضد الحوثيين، لكنها فشلت إلى حد كبير في استعادة الردع في المنطقة.

وقال مسؤولون أميركيون إنَّ القصف، وهو أهم عمل عسكري في ولاية الثانية، يهدف أيضاً إلى إرسال إشارة تحذير إلى إيران.

وتقول الصحيفة إن يريد التوصل إلى اتفاق مع إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي، لكنه ترك احتمال العمل العسكري مفتوحاً إذا رفض الإيرانيون المفاوضات.

وأوضح المسؤولون الأميركيون أن الغارات الجوية ضد ترسانة الحوثيين، المدفون جزء كبير منها عميقا تحت الأرض، قد تستمر لعدة أيام، وستزداد شدتها ونطاقها تبعًا لرد فعل المسلحين.





وواجهت وكالات الاستخبارات الأميركية صعوبات في الماضي في تحديد مواقع أنظمة أسلحة الحوثيين، التي ينتجها المسلحون في مصانع تحت الأرض وتلك التي تصل من إيران.

وكان الحوثيون قد أعلنوا، الثلاثاء، استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية، وذلك عقب انتهاء المهلة التي منحتها لإسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وجاء ذلك في بيان مصور مساء الثلاثاء، للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، نشره على حسابه بمنصة إكس، قائلاً إن قواتهم "تؤكد استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في منطقة العمليات المحددة بالبحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن". (سكاي نيوز عربية)