السوداني وماكرون يؤكدان تعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة

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بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي، الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الطرفان تطابق رؤاهما بشأن العملية السياسية الجديدة في وضرورة تحقيق عملية تعددية وشاملة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار في لبنان والمساهمة في إعادة إعمار غزة والحفاظ على الهدنة ومنع التصعيد.كما شدد الجانبان على أهمية التنسيق المشترك لتعزيز استقرار المنطقة، مع ضرورة حل الخلافات عبر الحوار، خاصة فيما يتعلق بالملف ، لتجنب أي تصعيد قد يؤثر على الأوضاع الإقليمية.واتفق الطرفان على ترتيب مرتقبة لماكرون إلى بغداد وبحث إمكانية عقد النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة. وأكد السوداني حرص العراق على تعزيز التعاون مع فرنسا في المجالات الاقتصادية والثقافية، مشيرًا إلى أهمية المشاريع التي تنفذها الشركات وإمكانية توسيعها.من جهته، أعرب ماكرون عن رغبة بلاده في مواصلة التعاون مع العراق، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، مشيدًا بدوره وجهوده في هذا المجال.