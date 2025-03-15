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عربي-دولي

أخرج السكان إلى الشوارع.. زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب المكسيك

Lebanon 24
15-03-2025 | 16:05
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أعلنت السلطات المكسيكية وهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالا بقوة 5.5 درجات ضرب ولاية واهاكا بجنوب المكسيك مساء أمس الجمعة.
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وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن الزلزال وقع بالقرب من بلدة سان ميجيل أتشيوتلا على عمق 64 كيلومترا.

 وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم على موقع "إكس" إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، فيما قال حاكم ولاية واهاكا في منشور إنه تم تفعيل بروتوكولات الطوارئ.

وأدى الزلزال إلى إطلاق إنذار الزلازل في مدينة مكسيكو سيتي، مما دفع السكان للخروج إلى الشوارع لفترة وجيزة. (ارم نيوز)
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