أخرج السكان إلى الشوارع.. زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جنوب المكسيك

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أعلنت السلطات المكسيكية وهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالا بقوة 5.5 درجات ضرب ولاية واهاكا بجنوب المكسيك مساء أمس .وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن الزلزال وقع بالقرب من بلدة سان ميجيل أتشيوتلا على عمق 64 كيلومترا.وقالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم على موقع "إكس" إنه لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، فيما قال ولاية واهاكا في منشور إنه تم تفعيل بروتوكولات الطوارئ.وأدى الزلزال إلى إطلاق إنذار الزلازل في مكسيكو سيتي، مما دفع السكان للخروج إلى لفترة وجيزة. (ارم نيوز)