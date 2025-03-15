نتنياهو يعقد اجتماعا مصغرا لبحث "صفقة صغيرة" مع حماس

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يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا مصغرًا يضم وزراء ورؤساء الأمنية لبحث المرحلة المقبلة من صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية في غزة، في ظل تقارير عن مقترح أميركي يتضمن الإفراج عن خمسة محتجزين أحياء، بينهم الأميركي-الإسرائيلي عيدان ألكسندر، وجثث عشرة قتلى، إطلاق أسرى فلسطينيين ووقف العمليات العسكرية لمدة تتراوح بين 42 و50 يومًا.تحظى هذه التحركات بدعم أميركي، فيما تسعى واشنطن عبر الوسطاء إلى التوصل إلى "صفقة صغيرة". ومع استئناف حماس المفاوضات في الدوحة، أبدت الحركة مرونة بالموافقة على الإفراج عن جندي إسرائيلي-أميركي وأربعة جثامين لمزدوجي الجنسية، لإعادة تفعيل المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.في المقابل، أرجأ نتنياهو رده على مقترح الوسطاء محاولًا تحميل حماس المسؤولية، بينما تسعى إلى تمديد المرحلة الأولى من للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم تنازلات. تصر حماس على تنفيذ بكامل بنوده، بما يشمل انسحابًا إسرائيليًا من غزة ووقفًا كاملًا للحرب.من جانبه، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاوضات بأنها معقدة للغاية، معربًا عن أمله في التوصل إلى قريب. (روسيا اليوم)