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عربي-دولي

"الجحيم لك أنت".. رسالة من الحوثيين لـ ترامب بعد قصف صنعاء

Lebanon 24
15-03-2025 | 17:37
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وجه مسؤول تابع للحوثيين رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد إعلانه إصدار أوامر للجيش الأميركي بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن.  

وكتب عضو المكتب السياسي للجماعة، فضل أبو طالب، عبر حسابه على منصة "إكس"، تعليقًا على صورة للرئيس ترامب: "الجحيم لك أنت".  
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وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه أصدر أوامر بشن عمليات عسكرية ضد الحوثيين، مؤكدًا سقوط قتلى وجرحى في غارات أميركية استهدفت العاصمة صنعاء، وفقًا لشهود عيان.  

وردًا على ذلك، قال عضو المجلس السياسي للحوثيين، محمد البخيتي، إن "تورط أميركا في العدوان على اليمن غير مبرر، وسنقابل التصعيد بالتصعيد".  

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان الحوثيين استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ظل تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.  (روسيا اليوم)
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