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عربي-دولي

أميركا أبلغت إسرائيل مسبقًا بالهجمات على اليمن.. وأعداد الضحايا إلى ارتفاع

Lebanon 24
16-03-2025 | 00:39
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أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصدر إسرائيلي، عن أن "الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل مسبقًا بالهجمات على الحوثيين في اليمن".
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وكانت قد أطلقت القوات الأميركية "عملا عسكريا حاسما وقويا" ضد الحوثيين في اليمن، وفقا لما أعلن الرئيس دونالد ترامب السبت.

وجاء في منشور لترامب على شبكة للتواصل الاجتماعي "سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا"، متهما الحوثيين المدعومين من إيران بتهديد حركة الشحن في البحر الأحمر.

من جانبها، أشارت وسال إعلام الحوثي إلى "مقتل 31 شخصا  على الأقل وإصابة 101 آخرين في الغارات الأميركية على صنعاء".



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