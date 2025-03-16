أميركا أبلغت إسرائيل مسبقًا بالهجمات على اليمن.. وأعداد الضحايا إلى ارتفاع

أفاد موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصدر إسرائيلي، عن أن "الولايات المتحدة أبلغت مسبقًا بالهجمات على الحوثيين في اليمن".

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وكانت قد أطلقت القوات الأميركية "عملا عسكريا حاسما وقويا" ضد الحوثيين في اليمن، وفقا لما أعلن الرئيس .



وجاء في منشور لترامب على شبكة للتواصل الاجتماعي "سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا"، متهما الحوثيين المدعومين من بتهديد حركة الشحن في البحر .



من جانبها، أشارت وسال إعلام الحوثي إلى "مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 101 آخرين في الغارات الأميركية على صنعاء".





