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خاص

"سيناريو ناري" ينتظر إيران.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيلي

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-03-2025 | 17:15
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نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة تقريراً جديداً تحدّثت فيه عن النظام الإيراني وعن المخاطر التي قد يواجهها.
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ويقول التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إنّ "الوقت حان لأميركا وإسرائيل للتحرك بحزم ضد إيران، مما يسمح للعالم المُعاصر برؤية سقوط نظام خطير في إيران".
 
ويرى التقرير أن الخطاب الأخير للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي يشير إلى أنَّ طهران تتقدم نحو تطوير سلاح نووي، وقال: "لقد سيطر خامنئي على الدبلوماسية ومع ذلك فإن كلماته تكشف عن مخاوف. من لا يعلم، فإن نظام إيران مستعد لشن عمليات هجوميّة في العالم من خلال خلاياه النائمة".
 
ويعتبر التقرير أن "خامنئي لعب بورقة التهديد"، لافتاً إلى أن "إيران تفتقد القدرة على الحرب وتعتمد كلياً على التهديدات الفارغة"، على حد وصفه، وأضاف: "خامنئي يرى نفسه في حرب مع العالم. لقد كانت تصريحاته الأخيرة بمثابة استعراض للقوة أمام قلة مختارة من الموالين للنظام، وكانت موجهة للاستهلاك المحلي، بهدف حشد دعم أتباع النظام".
 
ويقول التقرير إنَّ "إيران بلدٌ فقير، مُفلس، هش وخارج عن القانون"، مُعتبراً أنَّ "الشعب الإيراني يتمنى رحيل خامنئي"، وأضاف: "إن أعظم مخاوف خامنئي مدفوعة باحتمالية نشوب أزمات داخلية واندلاع انتفاضات شعبية مُناهضة للنظام. هذه الأزمات التي يغذيها الانهيار الاقتصادي قد تؤدي أخيراً بالنظام الإيراني إلى الزوال".
 
ورأى التقرير أيضاً أنه "في حال اندلاع حرب وجرى تدمير منشآت إيران النووية والصاروخية إلى جانب مراكز تدريب المسلحين، عندها سيرى الشعب الإيراني والعالم أن خامنئي هو المسؤول عما حصل"، وأضاف: "المرشد الإيراني في أزمة ويجب إبعاده نهائياً عن الساحة. سيُصر خامنئي على عدائه لأميركا حتى زواله. لذلك، من الضروري إبعاده قبل أن تتمكن الجمهورية الإسلامية من تعزيز قدراتها النووية".
 
وأكمل: "إن إزاحة خامنئي، كما حدث مع شخصيات مثل يحيى السنوار وحسن نصر الله، وقاسم سليماني، لن تكون لها عواقب فورية كبيرة، لكنها ستوجه رسالة واضحة إلى شبكات الإرهاب في الشرق الأوسط بأن نظامها قد اهتز. سيُظهر هذا العمل للشعب الإيراني أنه لا ينبغي الاستهانة بعزيمة القوة الأميركية العالمية وهيمنة إسرائيل الإقليمية. في مواجهة هذا الضغط الهائل، يصبح انهيار النظام أمراً ممكناً وقابلاً للتحقيق".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
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