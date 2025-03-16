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عربي-دولي

مباحثات بين روبيو ولافروف حول "الخطوات التالية" بأوكرانيا

Lebanon 24
16-03-2025 | 01:14
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ناقش وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف هاتفيا، السبت، "الخطوات التالية" في المباحثات المتعلقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن الوزيرين "اتفقا على مواصلة العمل نحو استعادة التواصل بين الولايات المتحدة وروسيا".

ولم تذكر تفاصيل عن موعد الجولة المقبلة من المباحثات الأميركية الروسية التي تستضيفها السعودية. (العربية)
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