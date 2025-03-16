مباحثات بين روبيو ولافروف حول "الخطوات التالية" بأوكرانيا

Advertisement

ناقش وزيرا الخارجية الأميركي ماركو روبيو والروسي سيرغي لافروف هاتفيا، السبت، "الخطوات التالية" في المباحثات المتعلقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلنت الأميركية.وقالت المتحدثة باسم الأميركية تامي بروس إن الوزيرين "اتفقا على مواصلة العمل نحو استعادة التواصل بين وروسيا".ولم تذكر تفاصيل عن موعد الجولة المقبلة من المباحثات الأميركية الروسية التي تستضيفها . (العربية)