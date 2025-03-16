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عربي-دولي

بالصور.. ترامب يتابع لحظة شن الهجوم الأميركي على اليمن

Lebanon 24
16-03-2025 | 01:27
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تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع الغارات الأميركية الليلة الماضية على اليمن.

وظهر ترامب في الصور وهو يرتدي ملابس عادية وقبعة حمراء تحمل اسمه، بينما كان يضع سماعات أذن ويشاهد عمليات القصف، التي سبق أن أعطى شارة بدايتها ضد جماعة الحوثيين في اليمن، متهما إياهم بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة". 
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وأدت الغارات لوقوع عشرات الضحايا بين قتلى وجرح، فيما أكد الحوثيون أنها  "عدوان سافر" على دولة مستقلة، وأن "تأديب المعتدين سيتم بصورة احترافية وموجعة"، وسيجر الوضع إلى ما هو أشد وأنكى.

يذكر أن الحوثيين كانوا قد أعلنوا عن استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر اعتبارا من يوم الثلاثاء، بعد أن علقوا عملياتهم لاستهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 كانون الثاني الماضي.

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