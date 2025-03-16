بالصور.. ترامب يتابع لحظة شن الهجوم الأميركي على اليمن

قوات #القيادة_المركزية_الأمريكية (#سنتكوم) تشن عملية واسعة النطاق ضد الحوثيين المدعومين من في اليمن



في 15 مارس/آذار، بدأت القيادة الأمريكية من العمليات التي شملت ضربات دقيقة ضد أهداف الحوثيين المدعومين من في مختلف أنحاء اليمن، وذلك للدفاع عن المصالح… pic.twitter.com/yOGASY5DYl — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) March 15, 2025 Advertisement

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا للرئيس الأمريكي يتابع الغارات الأميركية الليلة الماضية على اليمن.وظهر في الصور وهو يرتدي ملابس عادية وقبعة حمراء تحمل اسمه، بينما كان يضع سماعات أذن ويشاهد عمليات القصف، التي سبق أن أعطى شارة بدايتها ضد جماعة الحوثيين في اليمن، متهما إياهم بتنفيذ "هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة".وأدت الغارات لوقوع عشرات الضحايا بين قتلى وجرح، فيما أكد الحوثيون أنها "عدوان سافر" على دولة مستقلة، وأن "تأديب المعتدين سيتم بصورة احترافية وموجعة"، وسيجر الوضع إلى ما هو أشد وأنكى.يذكر أن الحوثيين كانوا قد أعلنوا عن استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر اعتبارا من يوم الثلاثاء، بعد أن علقوا عملياتهم لاستهداف السفن في أعقاب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، الذي تم التوصل إليه في 19 كانون الثاني الماضي.