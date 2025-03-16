24
o
بيروت
28
o
طرابلس
24
o
صور
29
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
27
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
8
o
بشري
27
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
طهران تردّ على ترامب
Lebanon 24
16-03-2025
|
01:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير الخارجية الإيراني، الأحد، إن الولايات المتحدة "ليس لها
الحق
في إملاء" سياسة إيران الخارجية، بعد رسالة من الرئيس الأميركي ترامب يأمر فيها طهران بوقف دعم الحوثيين في اليمن "فورا".
Advertisement
وكتب عباس عراقجي على منصة "إكس": "الحكومة الأميركية ليس لديها
سلطة
ولا حق في إملاء سياسة إيران الخارجية"، داعيا إلى "وقف قتل الشعب اليمني".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء شن ضربات عسكرية كبيرة النطاق على الحوثيين المتحالفين مع إيران، مشدداً على توجيه ضربات "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن بعد تهديداتهم للتجارة البحرية.
كما دعا ترامب في رسالة على شبكته الاجتماعية "تروث سوشل"، إيران إلى "الوقف الفوري" لدعمها للحوثيين
الذين
يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن الذي مزقته الحرب. (العربية)
مواضيع ذات صلة
المكسيك ترد على تعريفات ترامب الجمركية
Lebanon 24
المكسيك ترد على تعريفات ترامب الجمركية
16/03/2025 12:12:58
16/03/2025 12:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة دولية ترد على خطة ترامب: عمل شنيع وغير أخلاقي
Lebanon 24
منظمة دولية ترد على خطة ترامب: عمل شنيع وغير أخلاقي
16/03/2025 12:12:58
16/03/2025 12:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس تردّ على تصريحات التهجير: لن نسمح بتمرير مخطّطات ترامب
Lebanon 24
حماس تردّ على تصريحات التهجير: لن نسمح بتمرير مخطّطات ترامب
16/03/2025 12:12:58
16/03/2025 12:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب طهران في مجلس الأمن: أميركا تسعى لتحويل المجلس إلى أداة لتصعيد الحرب الاقتصادية ضد طهران
Lebanon 24
مندوب طهران في مجلس الأمن: أميركا تسعى لتحويل المجلس إلى أداة لتصعيد الحرب الاقتصادية ضد طهران
16/03/2025 12:12:58
16/03/2025 12:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو جديد لترامب ونجل إيلون ماسك حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ... شاهدوه
Lebanon 24
فيديو جديد لترامب ونجل إيلون ماسك حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ... شاهدوه
06:07 | 2025-03-16
16/03/2025 06:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الحسابات الاميركية… تصعيد بهدف التسوية
Lebanon 24
الحسابات الاميركية… تصعيد بهدف التسوية
06:00 | 2025-03-16
16/03/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة إسرائيلية تكشف.. صاروخ حوثي سقط في مصر
Lebanon 24
قناة إسرائيلية تكشف.. صاروخ حوثي سقط في مصر
05:41 | 2025-03-16
16/03/2025 05:41:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرطوس.. انفجار قوي مصدره صاروخ من القاعدة الروسية
Lebanon 24
في طرطوس.. انفجار قوي مصدره صاروخ من القاعدة الروسية
04:55 | 2025-03-16
16/03/2025 04:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"Newsweek" :ماذا لو لم تتخل أوكرانيا عن أسلحتها النووية؟
Lebanon 24
"Newsweek" :ماذا لو لم تتخل أوكرانيا عن أسلحتها النووية؟
04:30 | 2025-03-16
16/03/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد
Lebanon 24
عن الـ"100 دولار" في لبنان.. خبرٌ جديد
16:55 | 2025-03-15
15/03/2025 04:55:41
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية اختلاس ضخمة في لبنان.. الضحية "طبيب معروف"!
Lebanon 24
عملية اختلاس ضخمة في لبنان.. الضحية "طبيب معروف"!
14:24 | 2025-03-15
15/03/2025 02:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في عالم الفن.. وفاة فنان شهير بعد إصابته بجلطتين وسكتة قلبية (صورة)
Lebanon 24
حزن في عالم الفن.. وفاة فنان شهير بعد إصابته بجلطتين وسكتة قلبية (صورة)
08:52 | 2025-03-15
15/03/2025 08:52:19
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "الرواتب في لبنان".. إليكم أحدث تقرير!
Lebanon 24
عن "الرواتب في لبنان".. إليكم أحدث تقرير!
14:00 | 2025-03-15
15/03/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر".. بطل مسلسل "الهيبة" يشن هجومًا جديدًا على الشرع
Lebanon 24
"عم نحاول ننزل لمستواكم بالفكر".. بطل مسلسل "الهيبة" يشن هجومًا جديدًا على الشرع
11:38 | 2025-03-15
15/03/2025 11:38:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:07 | 2025-03-16
فيديو جديد لترامب ونجل إيلون ماسك حديث مواقع التواصل الإجتماعيّ... شاهدوه
06:00 | 2025-03-16
الحسابات الاميركية… تصعيد بهدف التسوية
05:41 | 2025-03-16
قناة إسرائيلية تكشف.. صاروخ حوثي سقط في مصر
04:55 | 2025-03-16
في طرطوس.. انفجار قوي مصدره صاروخ من القاعدة الروسية
04:30 | 2025-03-16
"Newsweek" :ماذا لو لم تتخل أوكرانيا عن أسلحتها النووية؟
03:40 | 2025-03-16
كارني يزور فرنسا وبريطانيا ونونافوت.. مواجهة التحديات الجيوسياسية على رأس الأولويات
فيديو
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
Lebanon 24
فنّانة تتكلم عن تعرضها للتنمر (فيديو)
04:42 | 2025-03-16
16/03/2025 12:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
Lebanon 24
بالفيديو.. تشوّه بسبب "ستاربكس" فحصل على هذا التعويض الكبير
02:31 | 2025-03-16
16/03/2025 12:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
Lebanon 24
عاصفة ورياح وأعاصير ضخمة تضرب أميركا.. قتلى ودمار (فيديو)
00:27 | 2025-03-16
16/03/2025 12:12:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24