طهران تردّ على ترامب

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قال وزير الخارجية الإيراني، الأحد، إن الولايات المتحدة "ليس لها في إملاء" سياسة إيران الخارجية، بعد رسالة من الرئيس الأميركي ترامب يأمر فيها طهران بوقف دعم الحوثيين في اليمن "فورا".وكتب عباس عراقجي على منصة "إكس": "الحكومة الأميركية ليس لديها ولا حق في إملاء سياسة إيران الخارجية"، داعيا إلى "وقف قتل الشعب اليمني".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء شن ضربات عسكرية كبيرة النطاق على الحوثيين المتحالفين مع إيران، مشدداً على توجيه ضربات "حاسمة وقوية" ضد الحوثيين في اليمن بعد تهديداتهم للتجارة البحرية.كما دعا ترامب في رسالة على شبكته الاجتماعية "تروث سوشل"، إيران إلى "الوقف الفوري" لدعمها للحوثيين يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن الذي مزقته الحرب. (العربية)