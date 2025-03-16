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عربي-دولي
حرب المسيّرات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة
Lebanon 24
16-03-2025
|
02:29
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أسقطت الدفاعات الروسية 31 مسيرة أوكرانية
ليلة
الأحد فوق مقاطعات غربي البلاد.
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وجاء في بيان
وزارة الدفاع
الروسية: "أسقطت الدفاعات الروسية 31 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية 16 فوق
مقاطعة
فورونيج، و9 فوق
مقاطعة
بيلغورد، و5 فوق
مقاطعة
روستوف، و1 فوق
مقاطعة
كورسك".
وشنت قوات كييف أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي
روسيا
مؤخرا حيث أعلنت
وزارة الدفاع
الروسية إسقاط 337 مسيرة،
منها
91 في
مقاطعة
موسكو
.
وأسفر الاعتداء عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 18 آخرين. (روسيا اليوم)
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