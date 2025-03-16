حرب المسيّرات بين روسيا وأوكرانيا مستمرة

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أسقطت الدفاعات الروسية 31 مسيرة أوكرانية الأحد فوق مقاطعات غربي البلاد.وجاء في بيان الروسية: "أسقطت الدفاعات الروسية 31 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية 16 فوق فورونيج، و9 فوق بيلغورد، و5 فوق روستوف، و1 فوق كورسك".وشنت قوات كييف أكبر هجوم بالمسيرات على مناطق شمال وجنوب غربي مؤخرا حيث أعلنت الروسية إسقاط 337 مسيرة، 91 في .وأسفر الاعتداء عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 18 آخرين. (روسيا اليوم)