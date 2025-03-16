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عربي-دولي

قناة إسرائيلية تكشف.. صاروخ حوثي سقط في مصر

Lebanon 24
16-03-2025 | 05:41
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أفادت القناة الـ12 الاسرائيلية، اليوم الأحد، عن أن صاروخا أطلق من اليمن مساء أمس سقط في جنوب سيناء بمصر على بعد 250 كم من إسرائيل.
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وذكرت القناة أن الصاروخ الذي أطلق بالتزامن مع الهجوم الأميركي على اليمن، لا يُعرف إن كان موجها لإسرائيل.

وسبق وأن سقطت العديد من الصواريخ التي تطلقها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه إسرائيل، في شبه جزيرة سيناء الحدودية مع إسرائيل. (روسيا اليوم)
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