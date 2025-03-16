قناة إسرائيلية تكشف.. صاروخ حوثي سقط في مصر

Advertisement

أفادت الـ12 الاسرائيلية، اليوم الأحد، عن أن صاروخا أطلق من اليمن مساء أمس سقط في جنوب سيناء بمصر على بعد 250 كم من .وذكرت أن الصاروخ الذي أطلق بالتزامن مع الهجوم الأميركي على اليمن، يُعرف إن كان موجها لإسرائيل.وسبق وأن سقطت من الصواريخ التي تطلقها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه ، في شبه سيناء الحدودية مع . (روسيا اليوم)