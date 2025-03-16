بالفيديو.. إعلاميّ يشنّ هجوماً على الحوثيين: لم يضربوا سفينة إسرائيلية واحدة

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شن الإعلامي المصري أحمد موسى هجوما حادا على حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، بعد الغارات الأميركية على مواقع الحركة الليلة الماضية.وقال موسى إن لم تتأثر كما زعم الحوثيون، "ولم يضربوا سفينة إسرائيلية واحدة".وأضاف أن لم تخسر خسائر كبيرة وتستقبل احتياجاتها بالطيران أو البحر المتوسط، ولم يواجهوا أية مشكلة، بينما من تأثر هي حركة التجارة العالمية وقناة السويس بعد عزوف السفن عن المرور في والاتجاه إلى رأس الرجاء ، ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع بدول العالم. (روسيا اليوم)