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عربي-دولي

بالفيديو.. إعلاميّ يشنّ هجوماً على الحوثيين: لم يضربوا سفينة إسرائيلية واحدة

Lebanon 24
16-03-2025 | 06:25
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شن الإعلامي المصري أحمد موسى هجوما حادا على حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، بعد الغارات الأميركية على مواقع الحركة الليلة الماضية.

وقال موسى إن إسرائيل لم تتأثر كما زعم الحوثيون، "ولم يضربوا سفينة إسرائيلية واحدة".
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وأضاف أن إسرائيل لم تخسر خسائر كبيرة وتستقبل احتياجاتها بالطيران أو البحر المتوسط، ولم يواجهوا أية مشكلة، بينما من تأثر هي حركة التجارة العالمية وقناة السويس بعد عزوف السفن عن المرور في القناة والاتجاه إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع بدول العالم. (روسيا اليوم)
 
 
 
 
 
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