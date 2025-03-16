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عربي-دولي
مفاجأة عن أنفاق "حماس".. تقرير يتحدث عن "مترو غزة"
Lebanon 24
16-03-2025
|
07:45
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ذكر موقع "العربية" أن المحتجز
الإسرائيلي
السابق لدى حماس، تال شوهام، كشف عن تفاصيل صادمة حول شبكة الأنفاق التي تديرها الحركة تحت قطاع غزة، مؤكداً أنها لم تتوقف عن التوسع حتى خلال أشهر القتال الطويلة.
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وقال المحتجز
الإسرائيلي
في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأميركية، إن عناصر حماس
الذين
كانوا يحرسونه كانوا أيضاً يشاركون في عمليات الحفر التي لم تتوقف ليوم واحد.
ورغم القصف
الإسرائيلي
المكثف لاستهداف البنية التحتية تحت الأرض، أفادت تقارير في تموز 2024 أن الشبكة
لا
تزال تعمل بكفاءة، حيث نجحت حماس في إصلاح العديد من المناطق المتضررة.
وتذهب بعض التقارير إلى أن طول شبكة الأنفاق قد يصل إلى 500 كلم، وهو ما يعادل تقريباً نصف شبكة مترو أنفاق نيويورك، ما يجعلها واحدة من أكثر أنظمة الأنفاق تطوراً في العالم.
ويطلق الجيش
الإسرائيلي
على هذه الشبكة اسم "مترو غزة"، نظراً لامتدادها الواسع تحت
المدينة
، حيث توفر لحماس ملاذاً آمناً بعيداً عن أعين الطائرات المسيّرة وطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.
وتشير تقارير استخباراتية نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن حماس بدأت في إعادة تجميع عناصرها استعداداً لجولة قتال جديدة مع إسرائيل، حيث قامت بتعيين قادة جدد ورسم خريطة لانتشار عناصرها في حال اندلاع معركة أخرى.
كما باشرت الحركة بإعادة تأهيل شبكة الأنفاق، إلى جانب توزيع منشورات تدريبية على العناصر الجدد حول أساليب القتال واستخدام الأسلحة لشن حرب عصابات ضد إسرائيل.
ورغم الجهود الإسرائيلية المستمرة لتدمير هذه الأنفاق، فإن الحركة أثبتت قدرتها على التكيف وإعادة البناء بسرعة.
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