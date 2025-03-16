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عربي-دولي
ماكرون: قرار نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا ليس من شأن روسيا
Lebanon 24
16-03-2025
|
08:15
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة صحافية، إن نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا كما اقترحت بريطانيا وفرنسا في إطار
اتفاق
لوقف إطلاق النار مع
روسيا
هو مسألة تقررها كييف وليس موسكو.
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وأضاف ماكرون: "أوكرانيا دولة ذات سيادة. إذا طلبت وجود قوات متحالفة على أراضيها، فهذا أمر
لا
يمكن لروسيا قبوله أو رفضه". (العربية)
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