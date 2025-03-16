ماكرون: قرار نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا ليس من شأن روسيا

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة صحافية، إن نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا كما اقترحت بريطانيا وفرنسا في إطار لوقف إطلاق النار مع هو مسألة تقررها كييف وليس موسكو.وأضاف ماكرون: "أوكرانيا دولة ذات سيادة. إذا طلبت وجود قوات متحالفة على أراضيها، فهذا أمر يمكن لروسيا قبوله أو رفضه". (العربية)