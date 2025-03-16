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عربي-دولي
في ألمانيا... ممرض قتل 9 مرضى
Lebanon 24
16-03-2025
|
08:25
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اتهمت سلطات إنفاذ
القانون
الألمانية ممرضاً يبلغ من العمر 44 عاماً يعمل في عيادة في
مدينة
فورسلن بقتل 9 مرضى، ومحاولة قتل 34 آخرين.
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وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الرجل أعطى الحقن المميتة للمرضى، لأنه أراد "بعض
السلام
والهدوء خلال نوبته الليلية".
وبحثاً عن أدلة، قام المسؤولون عن إنفاذ
القانون
بزيارة عدة مقابر واستخرجوا 4 جثث على الأقل.
وفي منتصف شباط الماضي، اتهم مكتب المدعي العام في
مدينة
الممرض بـ5 جرائم قتل و25 حالة محاولة قتل. وبعد
التحقيق
اتُهم الرجل بـ4 جرائم قتل أخرى، و9 محاولات شروع بالقتل جديدة. (العربية)
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