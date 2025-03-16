في ألمانيا... ممرض قتل 9 مرضى

اتهمت سلطات إنفاذ الألمانية ممرضاً يبلغ من العمر 44 عاماً يعمل في عيادة في فورسلن بقتل 9 مرضى، ومحاولة قتل 34 آخرين.

Advertisement

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الرجل أعطى الحقن المميتة للمرضى، لأنه أراد "بعض والهدوء خلال نوبته الليلية".

وبحثاً عن أدلة، قام المسؤولون عن إنفاذ بزيارة عدة مقابر واستخرجوا 4 جثث على الأقل.



وفي منتصف شباط الماضي، اتهم مكتب المدعي العام في الممرض بـ5 جرائم قتل و25 حالة محاولة قتل. وبعد اتُهم الرجل بـ4 جرائم قتل أخرى، و9 محاولات شروع بالقتل جديدة. (العربية)