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عربي-دولي
تقرير عن إيران.. تستخدم الطائرات المسيّرة لسبب لا يخطر على البال
Lebanon 24
16-03-2025
|
08:43
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كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن
إيران
تستخدم الطائرات المسيرة وأنظمة التعرف على الوجه وتطبيقا إلكترونيا للإبلاغ عن المواطنين من أجل فرض
قوانين
الحجاب الإلزامي على النساء.
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وأوضح التقرير أن
إيران
باتت تعتمد على التكنولوجيا لمراقبة ومعاقبة النساء اللاتي يخالفن قواعد اللباس الإلزامي.
ويُعتبر تطبيق "ناظر" على الهواتف المحمولة أداة رئيسية في هذه الحملة، حيث تدعمه الحكومة ويتيح للمواطنين ورجال الشرطة الإبلاغ عن النساء المخالفات.
وبحسب التقرير، فإن تطبيق "ناظر" يتيح للمستخدمين تحميل رقم لوحة السيارة، والموقع، والتوقيت في حال تم رصد امرأة
لا
ترتدي الحجاب، وبعد ذلك، يقوم التطبيق بتمييز المركبة على الإنترنت، وتنبيه الشرطة بالأمر.
كما أشار التقرير إلى أن التطبيق يقوم بإرسال رسالة نصية فورية إلى
مالك
السيارة المسجل، تحذره من أنه تم العثور على انتهاك لقوانين الحجاب الإلزامي، وأن مركبته ستتم مصادرتها إذا لم يلتزم بهذه القوانين.
التطبيق، الذي يمكن الوصول إليه عبر موقع شرطة
إيران
(FARAJA)، تم توسيعه في أيلول 2024 ليشمل النساء في سيارات الإسعاف، وسيارات الأجرة، ووسائل النقل العام.
وعلى الرغم من تعليق العمل بالتطبيق في كانون الأول 2024 بعد جدل داخلي،
لا
يزال مشروع
القانون
الإيراني
"الحجاب والعفة" يثير الجدل في البلاد.
وفي حال إقراره، سيفرض
القانون
عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن، وغرامات تصل إلى 12,000
دولار
على المخالفات، وفقا للتقرير.
كما أنه بموجب
المادة
286 من قانون العقوبات في
إيران
، يمكن أن تواجه النساء عقوبة الإعدام إذا تم اتهامهن بـ "الإفساد في الأرض".
علاوة على ذلك، يمنح
القانون
سلطات أوسع للأجهزة الأمنية الإيرانية، ويزيد من استخدام التكنولوجيا والمراقبة في تنفيذ هذه الإجراءات، بحسب ما ورد في التقرير.
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