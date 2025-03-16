Advertisement

عربي-دولي

وصول "الطاقم البديل" لحل أزمة رائدي الفضاء العالقين

Lebanon 24
16-03-2025 | 09:17
A-
A+
Doc-P-1334030-638777352130015614.jpg
Doc-P-1334030-638777352130015614.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التحمت كبسولة تابعة لشركة "سبيس إكس" على متنها 4 رواد فضاء بمحطة الفضاء الدولية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، في مهمة تبادل طاقم تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" ستسمح للرائدين بوتش ويلمور وسوني وليامز بالعودة أخيرا إلى الأرض بعد 9 أشهر في المحطة.

وبعد حوالي 29 ساعة من إطلاقها من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ"ناسا" في فلوريدا، التحمت كبسولة "كرو دراغون"، التي تحمل رواد فضاء "كرو 10"، بمحطة الفضاء الدولية.

واستقبلهم طاقم المحطة المكون من 7 أفراد، ومنهم ويلمور ووليامز اللذان بقيا على متن المحطة بعد أن أجبرت مشاكل في كبسولة "ستارلاينر" التابعة لشركة "بوينغ"، وكالة "ناسا" على إعادتها فارغة.

ورحلة "كرو 10"، التي تعتبر عادة رحلة روتينية لتغيير الطاقم، تمثل خطوة أولى طال انتظارها لإعادة ويلمور ووليامز إلى الأرض، وهي جزء من خطة وضعتها "ناسا" العام الماضي، وأولاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتماما أكبر منذ توليه منصبه.

ومن المقرر أن يغادر ويلمور ووليامز محطة الفضاء الدولية الأربعاء، برفقة رائد فضاء "ناسا" نيك هيغ، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر غوربونوف. (سكاي نيوز)
 
 
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
شركة "سبيس إكس" تطلق مركبة فضائية مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية لاستعادة رائدي فضاء عالقين منذ حزيران الماضي
lebanon 24
16/03/2025 18:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ناسا تحدد موعدا جديدا لعودة روادها "العالقين" في المحطة الفضائية إلى الأرض
lebanon 24
16/03/2025 18:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس": التوصّل لاتفاق لحلّ أزمة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين
lebanon 24
16/03/2025 18:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تساعد أميركا لحل "أزمة البيض"
lebanon 24
16/03/2025 18:53:23 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2025-03-16
12:28 | 2025-03-16
12:01 | 2025-03-16
11:51 | 2025-03-16
11:38 | 2025-03-16
11:30 | 2025-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24