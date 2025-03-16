وصول "الطاقم البديل" لحل أزمة رائدي الفضاء العالقين

التحمت كبسولة تابعة لشركة "سبيس إكس" على متنها 4 رواد فضاء بمحطة الفضاء في ساعة مبكرة من صباح الأحد، في تبادل طاقم تابعة لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" ستسمح للرائدين بوتش ويلمور وسوني وليامز بالعودة أخيرا إلى الأرض بعد 9 أشهر في المحطة.



وبعد حوالي 29 ساعة من إطلاقها من مركز كينيدي للفضاء التابع لـ"ناسا" في فلوريدا، التحمت كبسولة "كرو دراغون"، التي تحمل رواد فضاء "كرو 10"، بمحطة الفضاء .



واستقبلهم طاقم المحطة المكون من 7 أفراد، ومنهم ويلمور ووليامز اللذان بقيا على متن المحطة بعد أن أجبرت مشاكل في كبسولة "ستارلاينر" التابعة لشركة "بوينغ"، "ناسا" على إعادتها فارغة.



ورحلة "كرو 10"، التي تعتبر عادة روتينية لتغيير الطاقم، تمثل خطوة أولى طال انتظارها لإعادة ويلمور ووليامز إلى الأرض، وهي جزء من خطة وضعتها "ناسا" العام الماضي، وأولاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اهتماما أكبر منذ منصبه.



ومن المقرر أن يغادر ويلمور ووليامز محطة الفضاء الأربعاء، برفقة رائد فضاء "ناسا" نيك هيغ، ورائد الفضاء الروسي ألكسندر غوربونوف. (سكاي نيوز)

Crew 10 Dragon vehicle arriving! pic.twitter.com/3EZZyZW18b — Don Pettit (@astro_Pettit) March 16, 2025 Advertisement