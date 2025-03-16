Advertisement

عربي-دولي

سجن وزير التربية في ليبيا بتهم الفساد والإهمال

Lebanon 24
16-03-2025 | 10:04
A-
A+
Doc-P-1334044-638777380285665308.jpg
Doc-P-1334044-638777380285665308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قضت محكمة ليبية بسجن وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة الفساد المالي والإهمال في ملف طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
Advertisement

وقال مكتب النائب العام في بيان، إن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بعد طعن واستئناف، وأنزلت عقوبة السجن على الوزير، بعد ثبوت توّرطه في الإخلال بمبدأ المساواة والوساطة والمحسوبية في تعاقدات طباعة الكتاب المدرسي، مضيفا أن الحكم تضمّن أيضا حرمانه من حقوقه المدنية طوال مدة العقوبة وسنة إضافية بعدها. (العربية)
مواضيع ذات صلة
النيابة العامة الإسرائيلية تفتح تحقيقًا ضد سارة نتنياهو بتهم التحريض والفساد
lebanon 24
16/03/2025 18:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سجن بلوغر شهيرة... وهذه تهمتها
lebanon 24
16/03/2025 18:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بتهم خطيرة جدًا.. الجيش يوقف فلسطينيًا
lebanon 24
16/03/2025 18:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الدويهي: نطالب وزير المالية الحالي بتفكيك أوكار الفساد داخل الوزارة
lebanon 24
16/03/2025 18:53:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:30 | 2025-03-16
12:28 | 2025-03-16
12:01 | 2025-03-16
11:51 | 2025-03-16
11:38 | 2025-03-16
11:30 | 2025-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24