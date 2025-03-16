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عربي-دولي

حادث أمنيّ.. ما الذي يجري في مستوطنة قريبة من لبنان؟

Lebanon 24
16-03-2025 | 10:19
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تحقق في إطلاق نار على سيارة في مستوطنة أفيفيم.
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وتابعت أن الجيش الإسرائيلي يفحص ما إذا تم ذلك من داخل لبنان
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